Führungswechsel bei ERP-Anbieter

Zukünftig wird er, gemeinsam mit Patrick Klein (CFO), Nicolás Steib (COO), Andree Stachowski (CSO), Gunnar Schug (CTO) und Michael Finkler (Business Development), die Weiterentwicklung und das internationale Wachstum des Unternehmens verantworten. Er folgt damit auf Friedrich Neumeyer, der aus der Geschäftsführung ausscheidet.

In der Vergangenheit hatte Eric Verniaut international unterschiedliche Führungspositionen inne, zuletzt bei Blue Prism in Großbritannien. Zuvor war er acht Jahre für SAP in verschiedenen leitenden Funktionen im Vertrieb und Consulting tätig, darunter Head of Innovation Sales und Executive Vice President EMEA Industry. Dort war er zuletzt als Chief Operating Officer/Chief Business Officer für EMEA, MEE und Großchina tätig und berichtete direkt an den SAP-Vorstand. Vor dieser Zeit war er drei Jahre bei Lawson Software, einem mittelständischen ERP-Anbieter, wo er als Global Executive Vice President for Sales and Services für M3 Industries tätig war, sowie vierzehn Jahre bei T-Systems Enterprise Services und gedas, zwei in Deutschland ansässigen IT-Systemintegratoren. Dort hatte er verschiedene C-Level-Positionen inne, darunter CEO North Americas und Chairman Americas.

Friedrich Neumeyer, der die Gruppe ab 2014 als CEO geführt hat, wird das Unternehmen verlassen. „Herr Neumeyer hat den Erfolg von ProAlpha maßgeblich gestaltet. Wir danken ihm für seine sehr wertvolle Arbeit und sein außerordentliches Engagement. Gemeinsam mit dem Führungsteam hat er das Unternehmen auf konsequenten Wachstumskurs gebracht und die Position in der DACH-Region erheblich ausgebaut“, erläutert José Duarte, Vorsitzender des Beirats der Gruppe.

Bildquelle: ProAlpha