Gemischte Warenkörbe aus einer Hand

Unter dem Dach von Holzland sind 280 selbstständige Holzhändler in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Norditalien, Benelux, Norwegen und Tschechien organisiert. Die gemeinsame Internetpräsenz mit Webshop nutzt die Dienste des Payment Service Provider Heidelpay für den kompletten Zahlungsverkehr. Bereits jetzt sind 55 selbstständige Holzhändler an das Payment-System angeschlossen, weitere folgen stetig. Der Shop basiert auf der E-Commerce-Plattform von Novomind, integriert wurde das Plugin des Heidelpay Marketplace Payments über eine White Label API. Eine der besonderen Herausforderungen eines Marktplatzes sind gemischte Warenkörbe, die händlerübergreifend im Fulfillment und Payment abgebildet werden.

Schutz vor Betrugsversuchen und Zahlungsausfällen

Im Shop von Holzland werden Kreditkarten, Vorkasse sowie PayPal als Zahlungsweisen angeboten. Hinzu kommt der Rechnungskauf, die beliebteste Zahlungsart in Deutschland. Holzland nutzt die Option des gesicherten Rechnungskaufs von Heidelpay und ist so vor Betrugsversuchen und Zahlungsausfällen geschützt. Bis zu einer gemischten Warenkorbgröße von 5.000 Euro Einkaufswert übernimmt Heidelpay eine Ausfallversicherung in voller Höhe des Rechnungsbetrages und übernimmt so auch das Forderungsmanagement für Holzland.

