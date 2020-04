Gesetz ist zwingend notwendig

{newsItem.falMedia[0]}

„Die aktuelle Krise hat bewiesen, dass die Unternehmen, die bereits Vorkehrungen für Home-Office-Arbeitsplätze getroffen hatten, wesentlich schneller umschalten konnten als unvorbereitete Unternehmen“, sagt Alexander Kiock (Diffferent), Vizepräsident des BVDW. Home Office helfe nicht nur im Notfall, Arbeitsplätze zu sichern, sondern auch die Flexibilität zu steigern und die Handlungsfähigkeit von Unternehmen zu gewährleisten. Ein grundsätzliches Recht auf Home Office auch außerhalb von Krisenzeiten sei erforderlich. Arbeitnehmer und Arbeitgeber brauchten gegenseitige Rechtssicherheit per Gesetz und entsprechende Zusätze in den Arbeitsverträgen.

„Ein Recht auf Home Office kann den Arbeitsalltag zahlreicher Menschen in Deutschland erleichtern, beispielsweise von Pendlern oder körperlich eingeschränkten Menschen, und dadurch die Produktivität von Unternehmen erhöhen“, so Kiock. „Am Ende können durch Home Office alle gewinnen: Die Unternehmen, die Umwelt und die Arbeitnehmer.“ Erst im März 2020 hätte eine Studie des BVDW belegt, dass sich die Mehrheit der deutschen Arbeitnehmer wünscht, während einer Gesundheitskrise wie Corona ins Home Office gehen zu können. Zwei Drittel aller Arbeitnehmer erwarteten demnach von ihrem Arbeitgeber, entsprechende technische Lösungen anzubieten. Die Art zu arbeiten, hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert.

Dass der Präsenzzwang in den Jobprofilen, in denen ortsunabhängiges Arbeiten möglich wäre, inzwischen antiquiert wirkt, sei vor allem auf die Digitale Transformation zurückzuführen. Denn viele Angestellte gehen Tätigkeiten nach, die mit entsprechenden digitalen Lösungen problemlos auch zu erheblichen Teilen von zu Hause aus erledigt werden könnten. „Diesen Angestellten müssen wir die Möglichkeit geben, auch von zu Hause aus arbeiten zu können, nicht nur wenn Handwerkerbesuche anstehen oder ähnliches. Entsprechende Regelungen gehören natürlich in die Arbeitsverträge, damit sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber Planungs- und Rechtssicherheit erhalten“, so Alexander Kiock. Im BVDW-Ressort „Arbeitswelt der Zukunft“ werde bereits weitergedacht. Beispielsweise biete das Konzept des „Mobile Office“ noch mehr Möglichkeiten für flexibleres Arbeiten. Wenn die Technik bereitgestellt wird, können viele Aufgaben auch von unterwegs erledigt werden. „Hier gilt es aber auch immer zu bedenken, gewisse Grenzen einzuhalten“, sagt Kiock. „Nur weil wir von überall aus arbeiten können, heißt es nicht, dass wir immer arbeiten und jeder von überall aus vom Arbeitgeber angesprochen werden sollte. Genau dafür brauchen wir entsprechende Gesetze.“

Bildquelle: Getty Images/iStock/Getty Images Plus