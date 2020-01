Gus Group übernimmt Laborspezialist

{newsItem.falMedia[0]}

Mit der Übernahme der iCD will der ERP-Spezialist seinen Expansionskurs fortsetzen. Die Gruppe ist ein Anbieter ganzheitlich integrierter Software-Lösungen für die Prozessindustrie sowie die Logistik.

Die Akquisition von iCD stärke vor allem die Kompetenzen und Ressourcen der Gus Group auf dem Feld von Labor-Informations- und Management-Systemen (LIMS). Die rund 30 Mitarbeiter des Laborspezialisten betreuen von Frechen im Westen Kölns aus über 400 Kunden. Das Kundenspektrum reiche dabei vom kleinen Auftragslabor bis zum international agierenden Weltkonzern. Die Kunden seien schwerpunktmäßig Pharma- und Chemieunternehmen.

Mit seinem LIMS-Lösungsportfolio unterstütze das Unternehmen Labore bei der Automatisierung und beim Management aller wichtigen Laborprozesse: von der Angebotserstellung, Planung, Probenahme und Musterverwaltung über die Probenaufarbeitung, Prüfauftragserstellung, Prüfung, Berechnung/Bewertung und den Verwendungsentscheid bis hin zur Berichts- und Rechnungserstellung und statistischen Auswertung. Mit Out-of-the-Box-Lösungen zur Laborinformatik und reichhaltiger Standardfunktionalität ermögliche die iCD eine effiziente und kostenneutrale Produktimplementierung.

Mit dem Kauf will Gus sein Lösungsportfolio, das mit OS Labor und Labbase von Blomesystem bereits LIMS-Lösungen beinhaltet, um eine qualifizierte Labor-Software unter anderem für große Pharma- und Chemie-Firmen ergänzen. Die Gruppe will ihre Laborsparte in den kommenden Jahren zu einem führenden Anbieter im deutschsprachigen Markt ausbauen.

Guido von Dahlen hat mit dem Übergang von iCD zur Gus Group die beiden Firmengründer und Gesellschafter, Bernd Winker und Wolfgang Rossner, als Geschäftsführer abgelöst. Beide ziehen sich aus dem operativen Geschäft zurück. Guido von Dahlen ist seit Mai 2019 beidem Unternehmen tätig.

