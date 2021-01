Itelligence stellt auf Ökostrom um

{newsItem.falMedia[0]}

Zum 1. Januar 2021 wurde die Versorgung der eigenen Rechenzentren in Bautzen und Bielefeld sowie die Bürogebäude Bautzen, Bielefeld und Dresden umgestellt. Seitdem bezieht das Unternehmen den Strom aus nachhaltigen Quellen wie Wind, Sonne, Wasserkraft, Geothermie oder Biogas des Stromversorgers Eon Energie Deutschland.

Das jährliche Volumen des Energieverbrauchs von Itelligence betrage laut Unternehmen zehn Millionen Kilowattstunden, was umgerechnet etwa dem Jahresstromverbrauch von 2.500 Vierpersonenhaushalten, also fast einer Kleinstadt, entspreche. In den drei deutschen Rechenzentren betreut IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld mehr als 11.700 Server für rund 1.000 Managed-Cloud-Services-Kunden. Zusammen arbeiten nun rund 1.800 Mitarbeiter des Unternehmens in Deutschland mit Öko-Strom.

Bildquelle: Itelligence