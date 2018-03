Kleine Laserdrucker von HP

Vergangene Woche stellte HP Inc. mit den neuen Laserjet-Pro-M15- und M28-Serien die eigenen Angaben zufolge weltweit kleinsten Laserdrucker ihrer Klasse vor. Sie sollen Kleinunternehmen einen schnellen Druck ermöglichen und in jedem Büro Platz finden.

Geschäftsmodelle verändern sich und neue Berufsmöglichkeiten eröffnen sich. Insbesondere die Zahl an Kleinfirmen soll dabei wachsen. „Die Wirtschaft der Mikrounternehmen ist stärker als je zuvor. Aus diesem Grund suchen Unternehmer heutzutage nach kleinen designorientierten Geräten, die wenig Platz brauchen, hohe Druckqualität liefern und Dokumente direkt vom Smartphone drucken können.“, sagt Premal Kazi, Leiter von Home Business bei HP Inc. „Daher haben wir unsere neue Laserjet-Pro-Linie vor dem Hintergrund entwickelt, sie möglichst günstig, klein und einfach bedienbar zu halten, so dass Unternehmer sich auf ihr Geschäft konzentrieren können – egal ob im Home Office, am geteilten Arbeitsplatz oder unterwegs“



30 Prozent kleiner als ihre Vorgängergeneration, sind der HP Laserjet Pro M15 und M28 nicht größer als ein Standardbleistift oder ein übliches Smartphone. Die Drucker haben ein kompaktes Design und finden somit praktisch überall Platz. Trotz der kleinen Größe drucken die neuen Geräte laut Hersteller mit einer Geschwindigkeit von bis zu 18/19 ppm.Die Geräte sollen überdies auch mobil das schnelle Ausdrucken sowie Scannen von Geschäftsdokumenten via Smartphone oder Tablet ermöglichen.

Mit der entsprechenden HP-Smart-App kann der Drucker vom Smartphone aus gesteuert sowie Dokumente gescannt und direkt in die Cloud hochgeladen werden. Auch das Nachbestellen von Toner kann über die App erledigt werden. Die neuen Laserdrucker unterstützen zudem auch Apple Airprint, Google Cloud Print sowie Wi-Fi Direct und sind Mopria-zertifiziert.