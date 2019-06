König Metall setzt auf Psipenta

{newsItem.falMedia[0]}

In der ersten Stufe kommen im Hauptwerk in Gaggenau die Module SCM Automotive, Leitstand, Betriebsdatenerfassung, Lagerplatzverwaltung, Kostenrechnung, Servicemanagement, Workflow, Absatzplanung, Projektmanagement und Qualitätsmanagement zum Einsatz. König Metall betreibt weitere Werke in Polen, Italien, Kanada, Portugal und Russland und will hierfür auf die standortübergreifende Multisite-Funktionalität im ERP-System setzen.

Der Metallspezialist habe sich aufgrund der Funktionalitäten und der Branchenkenntnis im Bereich Automotive für die ERP-Lösung entschieden, die die Kundenanforderungen bereits im Standard abdecke. Zudem seien keine weiteren Subsysteme notwendig gewesen.

Die König-Metall-Gruppe verarbeitet seit über 100 Jahren an sieben Standorten weltweit Bleche und Rohre nach Kundenwunsch für die Metall- und Elektroindustrie, Automobil-, Schalldämpfer- und Airbag-Industrie, für den Maschinenbau und diverse andere Branchen. Das Unternehmen ist unter anderem Tier-1-Zulieferer für die Daimler AG.

