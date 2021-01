Kunden zu Fans machen

65 Prozent der Deutschen kennen die Marke „Bruno Banani“ und verleihen ihr Kultstatus. 1993 in Chemnitz gegründet trat das Unternehmen an, die „Wäscheschubladen in aller Welt zu revolutionieren“. Das ist gelungen, auch durch frech-sympathisches Marketing. Kampagnen wie der Test „Unterwäsche auf der Raumstation MIR oder eine Abwrackprämie für Unterwäsche haben für Aufmerksamkeit gesorgt. Mittlerweile ist die Marke in 30 Ländern präsent. Die Produkte sind über den ausgewählten Fachhandel, einen Online-Shop und Flagship-Stores erhältlich.