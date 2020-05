Als Teil der Benteler-Gruppe entwickelt und produziert die Division „Steel/Tube“ Stahl sowie nahtlose und geschweißte Qualitätsstahlrohre. Das Unternehmen bietet Kunden weltweit maßgeschneiderte Produkte aus Rohr für die Märkte „Automobil“, „Energie“ und „Industrie“. Eine Beleuchtungssanierung am Standort Dinslaken barg viele Risiken. Zugleich stellte die vorhandene Beleuchtung längst keine haltbare Lösung mehr dar, wie Heiko Klatta, Leiter Energiemanagement in Dinslaken, aufzeigt: „Als ISO-50001-zertifiziertes Unternehmen wollten wir weiter den Stromverbrauch reduzieren.“ Zudem sei es bei den in den Werkhallen installierten Halogen-Metalldampflampen (auch HRI-Lampen genannt) immer wieder zu Ausfällen gekommen – entsprechend hoch war der Wartungsaufwand. Daher habe man sich für eine schrittweise Beleuchtungssanierung entschieden: Im Rahmen eines Pilotprojekts wurde zunächst nur eine Werkhalle umgerüstet. Den Zuschlag für den Piloten erhielt die Deutsche Lichtmiete, die als LED-Industrieanbieter eine zeit- und kostensparende „Light as a Service“-Komplettlösung anbietet.