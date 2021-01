Logistikprozesse optimieren

{newsItem.falMedia[0]}

Euro-Log, ein Anbieter von IT- und Prozessintegration in der Logistik, stellt für die Viessmann Werke GmbH & Co. KG ein erweitertes Track & Trace in Echtzeit bereit. Kernelement bilde die Cloud-basierte One-Track-Sendungsverfolgung in Kombination mit der App Vito Track. Mit der App wissen unter anderem Handwerker, Installateure, Baustellen-Logistiker und weitere Fachpartner aus dem Heizungs-, Klima/Kälte- und Lüftungs-Gewerbe, wann bestellte Neuwaren oder Ersatzteile bei ihnen eintreffen. Darauf aufbauend sollen sie Montagetermine genauer planen können und sind ihren Kunden gegenüber auskunftsfähiger.

Viessmann verschickt monatlich rund 125.000 Sendungen an Installationsbetriebe, Baustellenlogistiker, Industrieunternehmen und Endverbraucher. Für den Transport beauftragt das Unternehmen europaweit Speditionen sowie Kurier-, Express- und Paketdienstleister (KEP). Um seinen Kunden einen transparenten Sendungsprozess zu bieten, setzt das Unternehmen für Heiz- und Kältetechnik auf die Multi-Cloud-Plattform von Euro-Log kombiniert mit dienstleisterübergreifender Sendungsverfolgung.

Unter Nutzung von Robotic Process Automation (RPA) übernimmt die Sendungsverfolgung das repetitive Anfragen und Konsolidieren von Statusmeldungen der eingesetzten Transport- und KEP-Dienstleister. Regelmäßig wiederkehrende Anlässe sollen Mitarbeiter als Web-Apps speichern können, etwa verweigerte Annahmen oder beschädigte Lieferungen. Weiterhin informiere das System aktiv über Zeitüberschreitungen bei der Zustellung oder fehlende Statusänderungen.

Die App biete den Kunden einen optimierten Tracking-Service für die bestellten Waren. Sie läuft auf Android- sowie iOS-Geräten und ist in mehreren Sprachen verfügbar. Unabhängig vom eingesetzten Transportdienstleister erkennen die Nutzer der App den aktuellen Transportstatus und die voraussichtliche Zustellung. Sie können Sendungen nach vielfältigen Kriterien filtern und als Favoriten speichern. Die Alert-Funktion benachrichtige Nutzer über neue Lieferungen und Statusänderungen via Push-Notification oder E-Mail. Neben detaillierten Informationen zur Bestellung sind ebenso Ablieferbelege und andere Transportdokumente über die App abrufbar.

