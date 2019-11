Luxus-Shopping neu gedacht

{newsItem.falMedia[0]}

Die Online-Shoppingmall Mybrands, die sich auf Premium- und Luxusmode spezialisiert hat, will mit der KI-basierten Personalisierungstechnologie von Dynamic Yield seine Customer Journey optimieren. Der Händler will diverse Fähigkeiten der Plattform wie Personalisierung, Empfehlungen, Website-Optimierung und Messaging zur Anpassung des Shopping-Erlebnisses einsetzen. Dazu zählt z.B. die Automatische Identifizierung von neuen Kundensegmenten mittels affinitäts-basierter Personalisierung, die Markenpräferenzen, Kleidungsstil, Größen, Farbvorlieben, Preisrahmen u.v.m. berücksichtigt. Auch Behavioral Messaging, das eine individuelle Kundenkommunikation über verschiedene Kanäle wie E-Mail, Website und In-App-Messaging ermöglicht soll zum Einsatz kommen. Ein weiterer Bereich sind individuelle Produktempfehlungen auf Produkt-, und Kategorieseiten sowie Landingpages in Abhängigkeit von den Akquise-Kanälen.

„Bei der Suche nach einem passenden Partner haben wir uns viele verschiedene Technologie-Anbieter angesehen und uns für Dynamic Yield entschieden. Ausschlaggebend waren die vielfältigen Funktionen der Plattform, die es uns nicht nur ermöglicht, Daten zu erfassen und diverse Personalisierungsmaßnahmen umzusetzen, sondern zusätzlich unser E-Mail-Marketing und Akquise-Modul zu optimieren. Alle Services aus einer Hand zu beziehen, vereinfacht und beschleunigt die Umsetzung unserer Strategie enorm“, sagt Jörg Domesle, Mitgründer und Geschäftsführer von Mybestbrands zur neuen Partnerschaft.

Seit 2013 konzentriert sich Online-Händler ausschließlich auf den Bereich Mode und stellt Fashion- und Lifestyle-Produkte der führenden 100 Online-Shops aus dem Premium- und Luxusbereich vor. Die Optimierung der Customer Journey habe das Ziel, den Nutzern individuelle Empfehlungen zu bieten und so die Click-Through-Rate, die Weiterleitung zu den präsentierten Onlineshops, zu steigern.

Bildquelle: Getty Images/iStock