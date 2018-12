Mehr Expertise in der Lebensmittelbranche

{newsItem.falMedia[0]}

Sopra soll seit über 20 Jahren für die Beratung, Planung und Implementation ausgereifter IT-Systeme stehen. Der Schwerpunkt des IT-Spezialisten liege auf einer integrierten Lösung für die Milchwirtschaft. Diese decke den gesamten Wertschöpfungsprozess ab – von einem Erzeugerverrechnungssystem (EVS) für Rohstoffe, über eine ERP-Lösung bis hin zum Betrieb verschiedener Cloud-Lösungen.

„Wir freuen uns, dass wir mit der Einbindung der Sopra in die GUS Group unser Know-how in der Lebensmittelbranche, und hier insbesondere in der Milchwirtschaft, deutlich erweitern können“, sagt Dirk Bingler, Sprecher der Geschäftsführung der GUS Deutschland GmbH. „Dazu kommt, dass wir durch den Zusammenschluss auch den Kreis unserer Kunden vergrößern: Immerhin nutzen rund 70 Prozent der Molkereien in Deutschland, Österreich und der Schweiz die EVS-Lösung von Sopra.“

Im Zuge der Übernahme würden auch Veränderungen auf der Management-Ebene der Sopra anstehen: Mitgründer Martin Sedlmayr lege mit dem Verkauf sein Amt als Geschäftsführer nieder, werde dem Unternehmen aber weiterhin als Berater zur Verfügung stehen. CEO werde der langjährige Sopra-Geschäftsführer Peter Scheurer. Karl Zelger, der das EVS bei Sopra verantwortet, bleibe als zweiter Mann an der Spitze im Boot.

Bildquelle: Thinkstock/iStock