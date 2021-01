Mehr Fleißarbeit gefragt

In Eigenentwicklung entstandene CRM-Systeme sind immer noch überraschend präsent: Rund 17 Prozent der 800 befragten Unternehmen der „CRM-Studie 2020“ gaben an, noch mit entsprechenden Systemen zu arbeiten. So bis vor Kurzem auch der oberschwäbische Fertighaushersteller Baufritz, der vor 20 Jahren mit einer selbst entwickelten Lösung begann. Doch die Software hielt den Fortschritten im CRM-Segment nicht stand: Mobil ging nichts, es fehlten Automatismen und es gab auch keine Anbindung an das betriebliche ERP-System. Deshalb wechselte der innovative Ökohausbauer Anfang des Jahres zu einem gängigen System.