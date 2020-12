Mehr Nachhaltigkeit, bitte!

Demnach gaben 54 Prozent der befragten Arbeitnehmer an, dass Nachhaltigkeit für Unternehmen nun eher ein „Must-have“ als ein „Nice to have“ sei. Sogar finanzielle Vorteile und Vorteile für die Talentbindung könnten solche Startegien haben: 32 Prozent der Befragten gaben an, dass sie mit geringerer Wahrscheinlichkeit einen Job in einem Unternehmen annehmen würden, in dem es keine nachhaltigen Geschäftspraktiken gibt. Weitere 25 Prozent sagten, sie würden sich nach einem anderen Job umsehen, wenn ihr Unternehmen keine nachhaltigen Geschäftspraktiken umsetzt, und immerhin 22 Prozent gaben an, dass sie ihrem Arbeitgeber eine negative Bewertung auf einer Website wie Glassdoor hinterlassen würden, wenn er keine nachhaltigen Unternehmenspraktiken pflegt.