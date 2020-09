Mehrheit der KMU bleibt optimistisch

{newsItem.falMedia[0]}

Die Mehrheit kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU) denkt, die Corona-Krise sei in einem Jahr nicht mehr spürbar, so das Ergebnis der vom Marktplatz für Online-Dienstleistungen Fiverr in Auftrag gegebenen Studie. 500 Entscheidungsträger deutscher KMU wurden dafür im Zeitraum von Mai bis Juni befragt.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Vielzahl der Befragten hinsichtlich wirtschaftlicher und unternehmerischer Auswirkungen der Pandemie optimistisch ist. Eine Erkenntnis: Home Office fördert den familiären Zusammenhalt. Während 69 Prozent als Vorteil von Home Office eine höhere Flexibilität festgestellt haben, glaubten 57 Prozent an eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben und 55 Prozent an mehr Verbundenheit mit der Familie.



Profitiert habe laut Studie auch das Online-Marketing: 40 Prozent investieren wegen Corona vorrangig in digitales Marketing, 28 Prozent wollen ihr digitales Marketing auslagern. Denn jedes fünfte Unternehmen hat seit der Krise mehr Vertrauen in die Arbeit mit externen Dienstleistern. Auch wenn die KMU durch Covid-19 im Durchschnitt bereits 87.000 Euro verloren haben, herrscht Optimismus. So blicken 52 Prozent optimistisch auf ihre unternehmerische Zukunft. 16 Prozent erwarten ab jetzt wieder Umsatzsteigerungen. Die Mehrheit vermutet, dass die individuellen Auswirkungen von Corona noch knapp ein Jahr spürbar sind.

Entsprechend positiv äußert sich auch Peggy de Lange, Vice President International Expansion von Fiverr: „Unsere Umfrageergebnisse zeigen deutliche Selbstkritik, aber auch viel Zuversicht. Mit Blick auf die Wirtschaft hat dieser Optimismus eine äußerst positive Signalwirkung für Deutschland.“

Bildquelle: Fiverr