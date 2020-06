Migration will sorgfältig geplant sein

ITM: Worin sehen Sie die Vor-, aber auch Nachteile einer Open-Source-E-Commerce-Plattform? Hofer: Der größte Vorteil liegt beim Preis: Software, deren Quellcode öffentlich zugänglich ist, kann in der Regel auch kostenlos genutzt werden. Dies beinhaltet aber auch direkt einen Nachteil: die Sicherheit. Open-Source -Software ist viel anfälliger für Angriffe, da der Aufbau meist nicht so professionell betreut wird wie bei einer Version mit Lizenzkostenmodell. Dies hat zur Folge, dass mögliche Lücken nicht oder nicht rechtzeitig erkannt werden. Ein weiterer großer Nachteil ist die begrenzte Skalierbarkeit von Open-Source-Programmen. Trotz des hohen Grades der Anpassbarkeit einer Open-Source-Software, ist das Performancemaximum nicht frei erweiterbar.

Wenn diese beiden Faktoren für ein betroffenes Unternehmen wichtig sind, ist immer eine professionelle E-Commerce-Plattform zu empfehlen, die in der Regel von den Experten eines Dienstleisters umgesetzt wird.

ITM: Eine bekannte Online-Shop-Software ist Magento. Wann genau endet der Support für „Magento 1“ und welche Versionen sind betroffen? Hofer: Magento 1 ist mittlerweile über zehn Jahre alt, die Nachfolgeversion Magento 2 ist seit etwa fünf Jahren auf dem Markt. Deshalb war es seitens Magento an der Zeit, den Support für die erste Version allmählich einzustellen. Dieser endet für alle Varianten im Juni 2020. Danach gibt es keinerlei Updates mehr, auch keine Sicherheits-Patches. Online-Shops, die auf Magento 1 basieren, funktionieren danach weiterhin ganz normal und der Vertrieb darüber kann wie gewohnt fortgesetzt werden, allerdings ist die Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Aus diesem Grund sollten betroffene Shop-Betreiber unbedingt über eine Migration bzw. ein Replatforming zu Magento 2 nachdenken. Denn gerade beim Thema „Sicherheit im E-Commerce“ werden auch diverse Drittanbieter unruhig, vor allem aus dem Payment-Sektor.

ITM: Warum spricht man bei der Migration von „Magento 1“ auf „Magento 2“ eher von einem „Replatforming“? Hofer: Auch wenn sich beide Versionen namentlich nur von der Ziffer her unterscheiden, sind es doch zwei sehr verschiedene Systeme. Magento 2 hat eine völlig andere Architektur und Coding-Standards als der Vorgänger. Das geht vom Frontend über das Backend durch alle Bereiche, vor allem aber die Schnittstellen und die höheren Technologiestandards von z.B. PHP und Varnish sind hier zu nennen. Desweiteren verfügt Magento 2 über einen zusätzlichen Service-Layer. Dieser Layer ermöglicht eine bessere und kosteneffizientere Anpassung der E-Commerce-Plattform an neue Anforderungen.

ITM: Mit welchen Herausforderungen und Stolpersteinen ist solch ein Migrationsprojekt verbunden? Hofer: Der größte Stolperstein für viele Unternehmen bei einem Migrationsprojekt ist wohl die fehlende Klarheit über den Mehrwert eines Replatformings. Eine reine Abbildung aller Funktionalitäten aus Magento 1 – ohne sinnvolle Anpassungen – auf Magento 2 zu übertragen, würde der Sache nicht gerecht werden. Stattdessen müssen sich die betroffenen Shop-Betreiber eine Strategie überlegen, was neben der Erreichung aktueller Sicherheitsstandards mit der neuen Plattform erzielt werden soll. Zum Beispiel Dinge, die im alten System nicht machbar waren, wie höhere Skalierbarkeit oder variablere Endgerätekompatibilität.

Ein simples Update von Magento 1 auf 2 ist insofern nicht möglich, da viele Schnittstellen von Version 2 nicht abwärtskompatibel sind und neu implementiert werden müssen. Daher empfiehlt es sich bei einer Migration von Version 1 auf Version 2 den Online-Shop von Grund auf neu aufzusetzen. Dies ist ein komplexerer und aufwändigerer Prozess als ein reguläres Software-Update. Deshalb ist die Bezeichnung „Replatforming“ in diesem Fall treffender.

ITM: Welche Vorgehensweise empfehlen Sie Mittelständlern demnach für ein Migrationsprojekt im Online-Shop-Bereich?

Hofer: Zunächst sollten sich betroffene Shop-Betreiber ob all des Planungsaufwands nicht entmutigen lassen und sich besonnen auf den Faktor „Know-how“ konzentrieren. Dazu wird ein Dienstleister benötigt, der Erfahrung bei der Umsetzung von entsprechenden Migrationsprojekten hat und allgemein über die nötigen Fachkenntnisse und die Manpower verfügt. Denn mit einem richtigen Partner stellen Zeit- und Kosten-Management kein Problem mehr dar. Gemeinsam mit dem gewählten Dienstleister sollten zunächst einmal umfassende Analysen getätigt werden. Wie viele Kunden sind und waren aktiv? Welche Produkte gehen am besten? Wieviel Umsatz muss der neue Online-Shop stemmen können? Diese und viele weitere Fragen müssen geklärt sein, noch bevor es in die Planung der technologischen Details geht.