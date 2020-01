Mit digitaler Bildung zukunftsfähig aufstellen

{newsItem.falMedia[0]}

Wissenswertes und Innovatives rund um das Thema E-Learning erwartet Besucher der Learntec auch in diesem Jahr.

Neue Technologien helfen den Lernenden, gerade im stressigen Berufsalltag sich ort- und zeitungebunden weiterzubilden. Künstliche Intelligenz spielt in der betrieblichen Bildung zudem eine immer wichtigere Rolle. Auf der Learntec, Europas größter Veranstaltung für digitales Lernen, präsentieren vom 28. bis 30. Januar 2020 zahlreiche Aussteller, wie die Zukunft der Bildung im Arbeitsalltag aussehen kann und beraten Firmen zur Einführung und Integration in ihrer betrieblichen Weiterbildung.

Dank Chatbots nachhaltig Schlüsselkompetenzen entwickeln

In Zeiten von New Work werden Schlüsselkompetenzen wie kritisches Denken und Agilität für Unternehmen immer wichtiger, um sich zukunftsfähig aufzustellen. Diese lassen sich durch klassisches E-Learning jedoch kaum entwickeln. AI Coaching entwickelt Bots, die auf Basis von Conversational Interfaces über Chat oder Voice und Künstliche Intelligenz Coaching-Gespräche simulieren und im Dialog zum Reflektieren und zur Zielsetzung anregen.

Neue KI-Technologien fürs Lernen 4.0

Das Hamburger Unternehmen Miraminds präsentiert den Launch des Programms Flowguide, das persönlich und live zeigt, wie eine Software funktioniert. Zudem geben die Entwickler auf der Learntec einen Einblick in den aktuellen Entwicklungsstand des großen KI-Projektes Flowbase. Die Inside Unternehmensgruppe hat gemeinsam mit der Werner & Pfleiderer Lebensmitteltechnik GmbH, einem Spezialisten im Maschinen und Anlagenbau für Backbetriebe, ein Konzept entwickelt, mit dem kleine Bluetooth-Sender, so genannte „eduBeacons“, direkt an der Maschine befestigt und den Mitarbeitern je nach Lernstand und Aufgabe eine individuelle Zusammenstellung der zur Maschine gehörenden Lernmedien und -inhalte zugesendet werden.

