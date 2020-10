Mit Gamification gegen den Fachkräftemangel

Um dem Fachkräftemangel in der IT ein Schnippchen zu schlagen, sind kreative Lösungen gefragt. Dies gilt insbesondere im Mittelstand, wo Unternehmen häufig direkt mit weltweit bekannten Marken um IT-Spezialisten konkurrieren. Der deutsche IT-Dienstleister Datagroup nutzt seit Kurzem auch ein Online-Spiel, um an geeignete Kandidaten zu kommen.

Als kontinuierlich wachsender IT-Dienstleister für den deutschen Mittelstand ist Datagroup darauf angewiesen, den Mitarbeiter-Pool an IT-Spezialisten stetig auszuweiten. Doch wie hebt man sich für Bewerber aus der Masse ab? Das Unternehmen setzte bei dieser Frage ganz vorn an und entwickelte in Workshops sogenannte Bewerber-Personas, die aufzeigten, was typische Bewerber für verschiedene Stellenprofile an Interessen und Anforderungen haben. Ein Interesse, das sich durch alle Personas zog, war Gaming. Das nutzte das Unternehmen, um eine kreative, zielgruppengerechte Bewerberansprache zu entwickeln, und wandte sich an die Agentur Apollo 11, um ein geeignetes Bewerbungsspiel zu entwerfen.