Mit intelligentem WMS in die Zukunft

In seinem neuen, viermal so großen Zentrallager setzt der Elektrogroßhändler Moster auf das Warehouse-Management-System (WMS) Supcis-L8 der S&P Computersysteme.

Der Elektrogroßhändler hat Ende 2019 seine neue Firmenzentrale und Anfang 2020 das angeschlossene Logistikzentrum in Ludwigshafen bezogen.

Das WMS übernimmt die gesamte Steuerung der logistischen Prozesse – vom Wareneingang über die Kommissionierung bis hin zum Versand. Mit papierlosen, optimierten und intelligenten Prozessen und in Echtzeit aktualisierten Daten soll das neue System für eine zukunftsfähige Logistik des Elektrogroßhändlers sorgen. Im Zusammenspiel mit dem ERP-System SHCware von SHComputersysteme ergeben sich, so heißt es, wertvolle Synergien, die die Prozesse im Lager effizienter machen.

Moster beliefert mit einem stetig wachsenden Sortiment von über 100.000 verschiedenen Artikeln Fachhandwerk, Industrie sowie eigene Niederlassungen. Das neue Zentrallager bietet eine viergeschossige Fachbodenanlage mit ca. 30.000 Lagerplätzen, ein neungassiges Hochregallager, ein umfangreiches Schnittlager sowie einen integrierten Thekenverkauf.

Eine effiziente und schnelle Logistik ist in nahezu jeder Branche wichtig. Gerade aber im Elektrogroßhandel ist eine schnelle Lieferung essenziell, da Handwerker auf ihren Baustellen dringend bestimmte Komponenten benötigen und oft keinen weiteren Tag warten können. Dafür hat S&P einen Prozess designt, der eine schnelle und dennoch effiziente Kommissionierung ermöglichen soll: Next-Day-Delivery sei für fast alle Aufträge Standard und über eine Express-Theke mit eigener Kommissionierung werden die Aufträge abgefertigt, die innerhalb einer Stunde benötigt werden.

Automatische Nachschublogik

Das Hochregallager bietet die Möglichkeit, größere Artikel und Langgut in eigenen Bereichen zu lagern. Diese Artikel werden wegeoptimiert mit Schnellläuferfahrzeugen gepickt und direkt bei der Kommissionierung mittels mobiler Drucker mit einem Versandlabel versehen. Mit diesem schlanken Prozess können Zeit und Versandverpackungen eingespart werden. Eine weitere Branchenlösung, die der Dienstleister für den Elektrogroßhandel bietet, ist die Integration eines eigenen Nachschubbereichs für Kabel im Hochregallager. Die Kabel können am Kabelschnittregal in gewünschter Länge kommissioniert werden und das WMS unterstützt diesen flexiblen Prozess mit einer automatischen Nachschublogik.

Im Fachbodenlager wird wegeoptimiert und auftragsübergreifend im „Pick & Pack“-Verfahren kommissioniert. Auch hier optimiert das Lagerverwaltungssystem mit einer intelligenten Logik die Prozesse: Das Versandvolumen wird vor dem Pickvorgang von Supcis-L8 berechnet und der Kommissionierwagen mit den entsprechenden Versandbehältern ausgestattet. Der Mitarbeiter kommissioniert direkt in die Versandbehälter – so muss an den Packstationen nicht umgepackt werden.

Das Supcis-L8 Cockpit mit individualisierbaren Dashboards nutzt Moster nicht nur im Leitstand, sondern auch auf großen Bildschirmen, die im Pickbereich für alle Mitarbeiter einsehbar sind. Sie können so jederzeit schnell die Anzahl anstehender Aufträge sowie den Nachschubstatus erfassen, heißt es, und behalten so jeden Bereich im Blick. Dadurch können sich die Mitarbeiter selbstständig koordinieren und dort Aufgaben wahrnehmen, deren Priorität am größten ist. Dies entlaste den Leitstand und sorge für eine optimale Auslastung und Verteilung der Arbeitskräfte.



Bildquelle: Moster