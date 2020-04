Mit KI Gewinne maximieren

{newsItem.falMedia[0]}

Unternehmen, die KI und andere neue Technologien im Bereich „Finance and Operations“ einsetzen, steigern ihren jährlichen Gewinn um 80 Prozent schneller als Firmen, die derartige Lösungen nicht nutzen. Zu diesem Ergebnis kam jetzt die Studie „Emerging Technologies: The competitive edge for finance and operations“ der Enterprise Strategy Group und von Oracle. Innovative Technologien wie KI, Internet der Dinge (IoT), Blockchain und digitale Assistenten würden demnach immer häufiger eingesetzt und verschaffen einen signifikanten Wettbewerbsvorteil.





KI und digitale Assistenten verbessern Genauigkeit und Effizienz im Finanzbereich

> Unternehmen, die innovative KI und digitale Assistenten einsetzen, reduzieren Fehler im Finanzbereich um durchschnittlich 37 Prozent.

> 72 Prozent der Organisationen, die KI einsetzen, profitieren von einem transparenteren Überblick über ihre gesamte Unternehmensleistung.

>83 Prozent der Führungskräfte glauben, dass KI innerhalb der nächsten fünf Jahre Finanzabschlüsse vollständig automatisieren wird.

>Digitale Assistenten verbessern die Produktivität um durchschnittlich 36 Prozent und machen die Finanz-analyse um 38 Prozent schneller.



KI, IoT und Blockchain verbessern die Supply Chain

> Unternehmen, die KI in der Lieferkette einsetzen, können die Auftragsabwicklung um durchschnittlich 6,7 Werktage verkürzen.

> Die Anwendung von IoT-Daten bei Supply-Chain-Prozessen hilft Unternehmen, Fehler bei der Auftragserfüllung um durchschnittlich 26 Prozent zu reduzieren.

> KI hilft Unternehmen, Out-of-Stock-Situationen (Fälle, bei denen Ware nicht auf Lager ist) um 30 Prozent und Produktionsausfälle um 26 Prozent zu reduzieren.

> 87 Prozent der Unternehmen, die Blockchain einsetzen, haben die ROI-Erwartungen erreicht oder übertroffen; 82 Prozent erwarten einen erheblichen Geschäftswert innerhalb des nächsten Jahres.



> 78 Prozent der Führungskräfte glauben, dass die Möglichkeit, Supply Chains mithilfe der Blockchain zu kontrollieren, Betrugsfälle in den nächsten fünf Jahren um 50 Prozent oder mehr reduzieren wird.

Bildquelle: Thinkstock