Mobil Arbeiten? Aber sicher!

Wer seinen Mitarbeitern mobiles Arbeiten trotz geringen Budgets ermöglichen möchte, sollte über eine „Bring Your Own Device“-Lösung nachdenken. Ihr Vorteil: Es fallen keine zusätzlichen Kosten für die Anschaffung von Geräten an, da die Mitarbeiter ihre privaten Geräte nutzen. Diese Lösung hat aber einen Haken: Die Absicherung firmenfremder Geräte bedeutet mehr Organisationsaufwand. Je unterschiedlicher die Gerätetypen, Hersteller und Betriebssysteme, desto schwieriger gestaltet sich das Management. Ein Problem ist, dass der Einfluss vonseiten des Administrators stärker beschränkt ist. Bei Neuanschaffungen empfiehlt es sich, auf lange garantierten Geräte-Support und regelmäßige Software-Updates vom Hersteller zu achten. Da Angriffsziel Nummer eins von Cyberkriminellen der Mensch bleibt und Social Engineering sowie klassische E-Mail-Phishing-Angriffe die Methode der Wahl sind, an Zugangsdaten bzw. Unternehmensdaten zu kommen, müssen Mitarbeiter mit an Bord genommen werden. Sie sollten geschult und auf alle potenziellen Angriffsmöglichkeiten vorbereitet werden.

Bildquelle: Getty Images / iStock