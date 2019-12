Neuer IT-Leiter bei Adito

{newsItem.falMedia[0]}

Angermaier blickt auf rund 20 Jahre IT-Erfahrung zurück. Zuletzt war der gebürtige Landshuter in Stuttgart tätig und kehrt mit seinem Start bei dem Software-Hersteller nun in seine bayerische Heimat zurück. Führungserfahrung von mehr als sieben Jahren sowie seine umfangreiche Expertise in der Projektleitung, mit IT-Umgebungen und Software-Anforderungen zeichnen ihn aus.

Seine Hauptziele bei Adito seien die Stärkung der IT-Infrastruktur und die Automatisierung sämtlicher Unternehmensprozesse. Er wolle damit weiterhin eine nachhaltig solide und zuverlässige IT-Infrastruktur sicherstellen. Dabei setze Michael Angermaier vor allem auf den Ausbau der Cloud-Lösung des Unternehmens, um Ressourcennutzung und Wartungsprozesse zu optimieren. Um diese Ziele zu erreichen, sollen nicht nur die Investitionen in modernste Technologien, sondern vor allem auch in das Team und dessen Knowhow steigen.

Bildquelle: Adito