Neuer Onlineshop für neue Strategie

Ausschlaggebend für diese Entscheidung war die Tatsache, dass die zuvor genutzte Individualprogrammierung eines anderen Unternehmens, die zum gelungenen Start des Unternehmens in den E-Commerce beigetragen hatte, nicht mehr weiterentwickelt wird. Umgesetzt wird das Projekt durch den Shopware-Partner Best It. Der Grundstein für Marc Aurel wurde bereits im Jahr 1972 von Reinhold Richter, Inhaber der Marc Aurel Textil GmbH, gelegt. Nach der anfänglichen Produktion von Damenhosen folgte wenig später eine umfangreiche Kollektion. Heute ist die Designermodemarke mit 130 Mitarbeitern nicht nur im Heimatmarkt Deutschland beliebt, sondern auch in vielen Ländern Europas. Auch im außereuropäischen Raum treibt das Unternehmen die Internationalisierung voran. Der Online-Umsatz von Marc Aurel lag im Jahr 2017 bei rund 2 Millionen Euro.

Der ausschlaggebende Punkt für die Entscheidung, auf Shopware zu setzen, war laut Johannes Diehl, E-Commerce-Shopmanagement B2B/B2C bei Marc Aurel, „ein standardisiertes Open-Source-Produkt mit starkem Marketingfokus“ zu wählen. Hinzu kommt, dass die Modemarke noch flexibler und näher am Kunden sein wollte. Außerdem, hebt Diehl hervor, spielt die Usability für Marc Aurel eine große Rolle. Weitere Gründe für die Entscheidung waren die Grundlage für eine langfristige Arbeit mit einem Shopsystem zu schaffen und interne Prozesse und Abläufe zu optimieren. Für die Umsetzung des Shop-Projekts ist die langjährige Shopware-Partneragentur Best It betraut worden, die bereits seit dem Jahr 2000 individuelle E-Commerce-Projekte realisiert.

Bildquelle: Marc Aurel