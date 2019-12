Neuer Webshop für Künstlerbedarf

{newsItem.falMedia[0]}

Die Leadagentur für Digitale Transformation übernehme den Relaunch des internationalen Boesner-Webshops auf Basis von Shopware Enterprise und Typo 3 und unterstütze das Unternehmen zudem im Digital Marketing.

Der Auswahlprozess habe etwa ein Jahr gedauert und aus drei Pitch-Stufen mit unterschiedlichen Anforderungen bestanden. Sunzinet konnte sich dabei durchsetzen und sichert sich somit einen Etat im mittleren sechsstelligen Bereich sowie die langfristige Betreuung der E-Commerce-Aktivitäten des Händlers.

Besondere Anforderung an das Projekt sei die Überführung der hauseigenen Datenmanagement-Lösung in die skalierbaren Open-Source-Lösungen Shopware Enterprise und Typo 3. Dadurch würden Weiterentwicklungen und Anpassungen in Zukunft erleichtert. Ziel sei es außerdem, die unterschiedlichen Sprachauftritte zu vereinheitlichen und Shop und Corporate Seiten in einem übersichtlichen und strukturierten Menü zusammenzuführen.

