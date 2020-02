Nicole Wern wird Regional Vice President DACH

{newsItem.falMedia[0]}

In ihrer neuen Position berät die Volkswirtin Unternehmen dabei, eine maßgeschneiderte Talent Experience für Mitarbeiter zu schaffen. Dabei kommt ihr ihre langjährige Erfahrung in den Bereichen Recruiting und Talent Management zugute. Zuletzt hatte Wern den Bereich New Business Sales EMEA bei Saba geleitet. Neben ihren tiefgehenden Kenntnissen der Lösung Talentlink, verfüge sie über ein umfangreiches technisches Know-how und langjährige Markterfahrung und Expertise. Sie kenne nicht nur die Anforderungen von Arbeitgebern im Bereich Bewerbermanagement, sondern wisse auch, wie man mithilfe von perfekt auf Mitarbeiter zugeschnittenen Lösungen die Zufriedenheit und Motivation der Arbeitnehmer steigert.

Neben Nicole Wern tritt auch Thomas Wokurka eine neue Position bei Saba an. Er ist künftig Director Professional Services und soll sicherstellen, dass der Kundenservice des Unternehmens in der DACH-Region gut funktioniert.

Bildquelle: Saba