Online-Händler verschenken Millionen

Laut einer aktuellen Studie des Payment-Anbieters Stripe wiesen weit über ein Drittel der E-Commerce-Websites drei oder mehr Fehler im Check-out-Prozess auf. Das macht den Bezahlprozess aufwändiger und führt zu einer Vielzahl an Kaufabbrüchen. In der Studie wurde der Kreditkartenbezahlprozess der 100 reichweitenstärksten E-Commerce-Websites in Deutschland auf zwölf vordefinierte Fehler untersucht. Orientieren sich Online-Händler an diesen Kriterien und vermeiden die Fehler, verbessern sich die Nutzererfahrung und die Conversion Rate. Wie stellen Online-Händler also einen reibungslosen Bezahlprozess sicher?