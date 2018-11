Optimierung der Materialwirtschaft

{newsItem.falMedia[0]}

Verbesserte Abläufe: Arpadis wird in den kommenden Monaten eine neue implementieren.

Mit der integrierten ERP-Lösung der Gus Group will der Chemie-Großhändler vor allem seine Prozesse in der Materialwirtschaft transparenter abbilden sowie externe Speditionen und Lagerverwalter einbinden. Arpadis ist ausschließlich auf den Handel mit Chemikalien spezialisiert. Das Mischen und Verdünnen der Produkte erfolgt durch Lohnfertiger, und auch für die Lagerung und den Transport arbeitet Arpadis mit Dienstleistern zusammen. „Bei der großen Menge an Speditionsaufträgen ist es enorm wichtig für uns, auf Knopfdruck den aktuellen Status abrufen zu können. Unsere Mitarbeiter müssen jederzeit den Überblick darüber haben, wann die Ware wo anzuliefern, einzulagern und wieder abzuholen ist“, sagt Alison Marburger, Projektmanagerin bei Arpadis.

Hohe Anforderungen werden auch an die Transportdokumente gestellt: „Den Dienstleistern sind vollständige und korrekte Dokumente zu reichen, damit diese dann wie gewünscht abfüllen, mischen, ein- oder auslagern sowie transportieren können. Mit der bestehenden ERP-Software konnten wir diese Prozesse jedoch nicht zufriedenstellend abbilden.“ Hinzu kam, dass es mit dem Altsystem nicht möglich sei, Abweichungen zwischen Chargen- und Einzelbeständen zu erkennen. Arpadis wird in den kommenden Monaten die ERP-Lösung mitsamt der Gus Finance-Lösung implementieren. Es werden Concurrent-User-Lizenzen (auch Floating-Lizenzen genannt) eingesetzt, so dass prinzipiell jeder Mitarbeiter, aber maximal 13 User gleichzeitig mit dem neuen ERP-System arbeiten können.

Bildquelle: Thinkstock/iStock