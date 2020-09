Partner in der Cloud

{newsItem.falMedia[0]}

Der IT-Komplettdienstleister eröffne drei globale Exzellenzzentren für die Auslieferung der gefragten Qualtrics-Lösungen für das Experience Management (XM). Das SAP-Unternehmen sei der Begründer der Kategorie „Experience Management“. Durch die Partnerschaft sollen Unternehmen Kundenerlebnisdaten zusammengefasst analysieren und durch das Erlebnismanagement Wettbewerbsvorteile generieren können. Während die digitale Transformation für immer mehr CEOs an Priorität gewinnt, sind Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, das Online-Erlebnis bestehender und zukünftiger Kunden zu verstehen, ein treibender Faktor für Wachstum.

Die beiden Unternehmen werden weltweit zusammenarbeiten. Der Fokus der Markteinführungsaktivitäten liege auf Australien, Deutschland, Finnland, Großbritannien, Malaysia, Norwegen, den Philippinen, Schweden, Thailand und den USA. In Europa konnte habe man dabei bereits Erfahrungen bei der Bereitstellung von Beratungs- und Implementierungsservcies sammeln können.

Mit dieser Partnerschaft will der SAP-Platinpartner weiter sein strategisches Ziel umsetzen, im Bereich Experience Management zu expandieren. Um dies zu erreichen, hat das Unternehmen 2018 bereits eine Mehrheitsbeteiligung an der Sybit GmbH in Deutschland und 2019 an der Weaveability Ltd. erworben. Beide Unternehmen seien im SAP-Umfeld für ihre Beratungskompetenz zum Thema Kundenerlebnis (Customer Experience, CX) bekannt.

Die Customer-Experience-Lösung von Qualtrics versetze Unternehmen in die Lage, Kundenbedürfnisse vorherzusagen, diesen gerecht zu werden und individuell darauf einzugehen. Damit gelinge es, das Kundenerlebnis zu verbessern und wichtige Geschäftskennzahlen wie den Customer Lifetime Value (Kundenlebenszyklus-Wert) sowie die Kundengewinnung und -bindung positiv zu beeinflussen.

