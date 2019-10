Personalwechsel bei Bintec Elmeg

{newsItem.falMedia[0]}

Prado ist seit Oktober 2019 als für die kaufmännische Geschäftsführung bei Anbieter von integrierten Kommunikationslösungen verantwortlich. Darüber hinaus agiert der Finanzexperte weiterhin in seiner bisherigen Rolle als Chief Financial Officer (CFO) im Unternehmen.

Fernando Prado über seine Unternehmensziele: „Mit unserer starken Marktpositionierung setzen wir auch im Zuge der Digitalisierung darauf, die Marktanteile durch unsere innovativen Management-Lösungen aus der Cloud im SDx-Umfeld zu stärken und in Kooperation mit bekannten und neuen Technologie-Partnern weiter auszubauen.“

Zeitgleich gibt der Nürnberger Netzwerkspezialist weitere Veränderungen im Vertrieb bekannt: Einhergehend mit neuen Aufgaben und erweiterten Verantwortlichkeiten von André Koch innerhalb der Teldat Group, wird mit Wirkung zum 01. Juli 2019 die vertriebliche Verantwortung von Werner Scholl in der neuen Funktion als Director Sales DACH auf den Bereich DACH erweitert.

Prado ist seit April 2012 bei Bintec Elmeg tätig und bringt einschlägige Erfahrungen aus über 17 Jahren in den Bereichen Finanzen, Risikomanagement, Logistik und Einkauf auf internationaler Ebene mit. In seiner Karriere war er insbesondere für Unternehmen mit Ausrichtung auf die west- und osteuropäischen Märkte tätig und hat sich in kaufmännischen Führungspositionen bewährt.

Seinen Abschluss Master of Business Administration (MBA) erlangte der erfahrene Finanz- und Controlling-Spezialist nach erfolgreich absolviertem Wirtschaftsstudium, bevor er sein umfassendes praxisorientiertes Wissen in führenden Unternehmen der verarbeitenden Industrie einbringen konnte.

Bild: Bintec Elmeg