So klappt die mobile Personaleinsatzplanung

Die Stadtwerke Mühlheim am Main setzen auf eine cloud-basierte Workforce-Management-Lösung von Wilken.

Die Stadtwerke Mühlheim am Main haben sich für den Einsatz einer mobiler Personaleinsatzplanung entschieden.

Vor dem Hintergrund des kommenden Smart-Meter-Rollouts haben sich die Stadtwerke Mühlheim am Main kürzlich für die Einführung des Mobile-Workforce-Managements der Wilken Software Group entschieden. „Die bisher in den Bereichen Zählerwechsel und Ablesung eingesetzte Lösung war den künftigen Herausforderungen nicht mehr gewachsen. Deswegen haben wir eine neue und integrative Lösung gesucht“, beschreibt Michael Kawecki, Technischer Leiter Strom und Prokurist bei der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, die Ausgangssituation.

Die Entscheidung zugunsten von Wilken fiel nicht zuletzt aufgrund der engen Integration in die Branchenlösung NTS.suite, die bei den Stadtwerken schon seit 2005 im Einsatz ist. Zunächst werden nun die bestehenden Prozesse Zählerwechsel und Ablesung mit dem neuen Workforce Management abgebildet. Danach stehen der Smart-Meter-Rollout aber auch Einsatzgebiete wie Wartung und Instandhaltung im Fokus.

Selbstständig planen

Für Michael Kawecki war die Möglichkeit, externe Dienstleister oder Ableser mobil einzubinden, ein weiteres Entscheidungskriterium: „Die Installation der intelligenten Messsysteme ist deutlich anspruchsvoller als die eines herkömmlichen Zählers. Mithilfe der cloud-basierten Lösung stellen wir sicher, dass der Prozess der Installation und Inbetriebnahme korrekt abgewickelt wird, auch wenn wir dafür externe Kräfte einsetzen. Über die cloud-basierte Lösung stehen uns alle auf den mobilen Endgeräten erfassten Informationen und Stati zudem in Echtzeit zur Verfügung“, so Kawecki. „Zudem können externe Dienstleister selbstständig planen und benötigen keine besondere Hardware. Handelsübliche Smartphones oder Tablets genügen.“

Im Rahmen des grundzuständigen Messbetriebs müssen die Stadtwerke in den kommenden Jahren rund 1.500 intelligente Messsysteme ausrollen, insgesamt sind es rund 19.000. In den Bereichen Gas und Wasser beliefern sie jeweils rund 5.500 Abnahmestellen.

Die Stadtwerke Mühlheim am Main beliefern mit rund 55 Mitarbeitern nicht nur Kunden im eigenen Netzgebiet mit Strom und Erdgas, sondern darüber hinaus auch in 35 weiteren Strom- und 23 Gasnetzen. Das Versorgungsunternehmen befindet sich zu 100 Prozent in kommunalem Eigentum. Neben Strom- und Gas reicht das Leistungsspektrum von der Wasserversorgung über den Betrieb der Stadtbusse sowie des Hallen- und Freizeitbades bis hin zu Contracting-Angeboten und weiteren Dienstleistungen.