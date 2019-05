Starke Synergien für durchgängige Prozesse

{newsItem.falMedia[0]}

GIA und Maihiro stärken ihre projektbasierte Kooperation. Das Unternehmen helfe, das vorhandene ERP-System mit der neusten Software-Generation SAP S/4HANA weiter zur digitalen Kernlösung auszubauen, so Martin Ryser, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Business Solutions der GIA Informatik AG. Maihiro optimiere dabei das Kundenbeziehungsmanagement mit den SAP C/4HANA Lösungen aus der Cloud. Beide Partner seien Hand in Hand für das optimale Zusammenspiel der beiden Suiten verantwortlich und wollen so durchgängige End-to-End-Prozesse bieten.



Die Zusammenarbeit sei bereits in vollem Gange. Konkretisiert wurde sie zwischen den beiden Geschäftsleitungen Ende 2018. Uwe May, Geschäftsführer Sales und Marketing bei der Maihiro GmbH: „GIA war auf der Suche nach einem erfahrenen CX-Partner, um die Anfrage eines Kunden zu beantworten. SAP Schweiz empfahl Maihiro. Wir haben uns für die Zusammenarbeit entschieden, da wir in den Schweizer Markt einzutreten gedachten, ihn nicht aktiv bearbeiteten, keine Niederlassung in der Schweiz wollten und den Kooperationsweg über Partner und SAP gingen.“

Neue Lösungskompetenz für Kunden

Kunden sollen laut Martin Ryser in der Lage sein, zusätzlich zu ihrem bestehenden digitalen Kern (SAP ERP) über Konnektoren Lösungen aus dem SAP C/4HANA Portfolio für das Kundenerlebnis aus der Cloud zu beziehen. Mit der Erweiterung des Lösungsportfolios fungiere man bei den Kunden weiterhin als Trusted Advisor und Single Point of Contact – vom Einführungsprojekt bis zum späteren Support. Die Kunden erhielten dadurch eine weitere Lösungskompetenz für ihre Prozesse, ohne dass sie vollständig neue Geschäftsbeziehungen aufbauen müssten.



„Die beiden Unternehmen unterstützen sich, indem GIA die Beziehung zu Kunden vermittelt, um deren CRM in der Cloud zu realisieren”, so Uwe May. Maihiro stelle die CX-Expertise zur Verfügung. „Die praktisch identische Unternehmenskultur, die positiven Emotionen füreinander und die gemeinsamen Kunden motivieren uns, miteinander noch mehr Initiativen anzugehen. Wir haben das große Ziel vor Augen, gemeinsam zusätzlich zufriedene Kunden zu gewinnen und auf diese Weise den Geschäftserfolg zu erhöhen.“