Strategisch in die digitale Zukunft

Von: Ralf Peters

Der Investitionsreport 2020 der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG) belegt: Die Zukunft des Enterprise Resource Planning (ERP) liegt in S/4Hana. Das haben auch mittelständische Unternehmen erkannt. Nach vier Jahren sind erstmals die Investitionen in S/4Hana höher als in die Business Suite.