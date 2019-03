Support für eine sichere Vitaminversorgung

{newsItem.falMedia[0]}

Der noch auf der LogiMAT 2019 unterzeichnete Service-Vertrag erstreckt sich über sechs Jahre und umfasst neben der Vor-Ort-Wartung auch den Remote-Support, über den sich in der Regel rund 95 % aller möglichen technischen Störungen lösen lassen sollen. Die Anlage – ein Schmalganglager sowie ein hoch dynamisches Kleinteilelager vom Typ Kardex Mlog MDynamic – dient der Produktionsbereitstellung und -entsorgung und wird in drei Schichten an sechs Wochentagen betrieben. Eine hohe Verfügbarkeit ist daher unabdingbar. Bei vertraglich vereinbarten Reaktionszeiten von maximal einer Stunde und einer gezielten Ferndiagnose Fachkräfte, die 24 Stunden und sieben Tage in der Woche zur Verfügung stehen, sollen unnötige Stillstandzeiten auf sichere und wirtschaftliche Weise verhindert werden.

Bildquelle: Kardex Mlog