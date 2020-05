Taktgeber und Wegbereiter

Zu den drei wichtigsten Vorteilen von ERP-Systemen gehören verkürzte Prozesszeiten, verbesserte Zusammenarbeit und unternehmensweit nutzbare Daten. Hier wird deutlich, weshalb ERP-Systeme branchenübergreifend zu den erfolgreichsten Lösungen in modernen Unternehmen gehören – unabhängig von der Unternehmensgröße. Denn auch kleine Unternehmen sind in der Lage, durch den Einsatz einer ERP-Software den Zeitbedarf für Entscheidungen zu reduzieren. Anlass genug, den Ursprüngen der Erfolgsgeschichte auf den Grund zu gehen.

Als „Urahn“ heutiger ERP-Systeme können Material-Requirement-Planning-Systeme (MRP) gelten, die eine Materialbedarfsplanung mittels Stücklistenauflösung ermöglichten. Den nächsten Meilenstein in der Entwicklung markieren Systeme für das Manufacturing Resource Planning (MRP II). In Unternehmen leisteten sie wertvolle Unterstützung bei der Termin- und Kapazitätsplanung. Ihre Kernaufgabe bestand in einer Konzentration auf die Fertigungsprozesse, die als Produktionsplanung und -steuerung (PPS) bekannt wurde. 1985 war das Jahr, in dem erstmals mithilfe von Enterprise Resource Planning (ERP) – seinerzeit auch unter dem Namen „Betriebliche Anwendungssysteme“ – die Integration und Abbildung aller Unternehmensbereiche in einem digitalen Gesamtkonzept vorangetrieben wurde. Die nächste Stufe wurde mit ERP II genommen. Mit dem Aufkommen und der Verbreitung des Internets hielten ab der Jahrtausendwende zunehmend webbasierte Funktionen Einzug in die ERP-Landschaft.