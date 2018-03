Tourenoptimierung mit automatisierter Planung

In Stuttgart wurden die Tourenoptimierung von temperaturgeführten Transporten mit Mehrkammerfahrzeugen und die automatisierte Planung von Auslieferungswellen zwischen Zentral- und Regionallagern präsentiert. Im Bereich E-Commerce stellte man eine Same-Day-Delivery-Praxislösung im Lebensmitteleinzelhandel vor, die sowohl in städtischen als auch in ländlichen Regionen optimale Touren generieren soll. Weitere Themen waren die optimierte Transportplanung für flüssige und gasförmige Güter inklusive präziser Füllstandsprognosen.



Das Logistiksteuerungssystem von Wanko besteht aus den Modulen Pramag für die Lagerverwaltung, Pracar für die Tourenoptimierung und dem integrierten Telematiksystem Prabord, das laut Hersteller die komplette Fahrerkommunikation sowie das Erstellen der elektronischen Abliefernachweise bis hin zur automatischen Rückmeldung an die Disposition übernimmt. Ergänzend bietet das Modul Praweb die Echtzeitverfolgung der Sendungsstatus via Internet. Damit soll das Logistiksteuerungssystem das kostenoptimale Planen und Durchführen sämtlicher Prozesse in der Logistik ermöglichen.



Speziell für die Lebensmittel- und Pharmabranche hat der Anbieter eigenen Angaben zufolge bereits standardisierte und prozessindividuell konfigurierbare Branchen-Software-Pakete für das optimierte Planen von Transporten mit Mehrkammerfahrzeugen umgesetzt. So errechnt Pracar die bestmögliche Reihenfolge für das Be- und Entladen von Laderäumen mit verschiedenen Temperaturzonen und nur einer Türöffnung, heißt es in einer Pressemeldung.

Auch in der Chemie- und Gasbranche verfüge man über langjährige Erfahrunge: Module wie Pragas beinhalten branchenspezifische Funktionalitäten, die für die Transportplanung von flüssigen und gasförmigen Gütern erforderlich seien. Als Beispiel präsentiert das Software-Haus präzise, praxis-erprobte Prognoserechnungen für Behälterfüllstände mit unterschiedlichen Verbrauchs- und Bedarfsmustern. Effiziente Algorithmen sollen dabei für eine optimierte Planung der Transporte sorgen – und dies auch bei dezentralen Zwischenladungen der Fahrzeuge.

Bildquelle: Praxair