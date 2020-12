Tradition nachhaltig digitalisiert

Als einer der Innovationstreiber der Branche ist der Baustoffgroßhandel Hermann Dalhoff gegenüber Technologien aufgeschlossen. „Uns ist wichtig, dass eine neue Lösung auf lange Sicht unsere Arbeit erleichtert und Mehrwerte für Kunden und Mitarbeiter stiftet“, erklärt Geschäftsführer Wilhelm Dalhoff. Eine solche Lösung hat der Baustoffexperte in seinem Customer-Relationship-Management-System (CRM) gefunden, das er seit gut drei Jahren nutzt. Ausschlaggebend war, dass es sich problemlos an das Enterprise-Resource-Planning-System (ERP) anbinden ließ.

Das CRM-System von Superoffice dient als zentrale Sammelstelle, um Kundenwissen effektiv zu bündeln. In der integrierten Lösung hat Dalhoff rund 500 Kundenakten digitalisiert. Dadurch können die Mitarbeiter zeit- und ortsunabhängig, etwa via mobiler CRM-App beim Kunden vor Ort, auf diese zugreifen. Da im System die komplette Kontakthistorie hinterlegt ist, profitiert der Baustoffhändler heute von einer soliden Wissensbasis. „Das gesammelte Kundenwissen wächst stetig. Es hilft uns dabei, langfristige Beziehungen aufzubauen“, erklärt Dalhoff. Auch die Anbindung des CRM-Systems an die Telefonanlage zahlt auf das Beziehungsmanagement ein. Ruft ein Mitarbeiter bei einem Kunden an oder wird angerufen, erkennt die Anwendung anhand der Telefonnummer, um wen es sich handelt.