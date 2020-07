Veränderungen im Proalpha Management

{newsItem.falMedia[0]}

Zum 1. Juli hat sich das Management-Team des Softwareanbieters Proalpha in der DACH-Region neu aufgestellt. In Deutschland gibt es einen neuen Geschäftsführer für den Gesamtvertrieb. Außerdem wurde in Österreich und der Schweiz jeweils ein neuer Managing Directors ernannt.

Andree Stachowski, seit 2015 Chief Sales Officer (CSO), hat sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Der Nachfolger als Geschäftsführer für den Gesamtvertrieb steht bereits fest: Michael T. Sander, bisher Geschäftsführer der Landesgesellschaft Österreich, hat am 1. Juli 2020 die Aufgaben des CSO für die gesamte Gruppe übernommen. Sander hat seit 2014 die Proalpha Software Austria geleitet und die Aktivitäten in den Märkten Österreich und Ungarn verantwortet. Er hat dort die Marktstellung und die Landesgesellschaft weiterentwickelt. Dazu bringt er umfangreiche Erfahrungen aus früheren Management-Positionen ein.

Den weiteren Ausbau in Österreich treibt seit 1. Juli 2020 Michael Wüstemeier als Managing Director voran. In den vergangenen zwölf Jahren hat Wüstemeier das Consulting-Geschäft in Deutschland ausgebaut, zunächst als Standortleiter, zuletzt mehr als fünf Jahre als Leiter des gesamten Consultings. Vorher sammelte der Wirtschaftsinformatiker unter anderem Erfahrungen in der IT-Beratung.



In der Schweizer Landesgesellschaft stehen ebenfalls Veränderungen an: Rosario De Francisci, seit 2016 als CEO in der Schweiz tätig, hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Bis zur Ernennung des neuen Managing Directors leitet der COO, Nicolás Steib, die Schweizer Landesgesellschaft interimsweise.



Bildquelle: Proalpha