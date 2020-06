Verbessertes Kundenerlebnis

{newsItem.falMedia[0]}

Mit Flaschenpost.ch und Powwow.de startet der Frontend-as-a-Service-Anbieter in den Sommer.

Das deutsche Telekommunikationsunternehmen Powwow.de, setzt künftig auf die technische Lösung von Frontastic. Das Unternehmen betreibt Onlineshops wie u.a. „Sparhandy.de“ oder „Deinhandy.de“ und will dabei mit seiner User Experience ein einzigartiges Einkaufserlebnis erreichen. Weil die historisch gewachsenen und vornehmlich selbst programmierten Systeme in Sachen Veränderung zu unflexibel waren, entschied sich das Unternehmen für eine neue Software-Architektur auf Basis von Spryker, Frontastic und Akeneo als PIM-Lösung. „Ohne die passenden digitalen Partner, die Innovation entwickeln und die APIs zu Dritten managen, gibt es aus unserer Sicht keine Chance, die Veränderungen in den Kundenerwartungen zu bedienen", sagt Jens Barth, Co-CEO von Powwow.

Als weiterer Neukunde kommt Flaschenpost.ch an Bord. Die schweizer Online-Weinhandlung verfüge mit 30.000 Qualitätsweinen über das größte Angebot im Markt. Um die Vision, das Weinkaufen so einfach wie möglich zu machen, noch besser verwirklichen zu können, setzt auch Gründer Dominic Blaesi auf eine optimale Customer Experience. Inzwischen wird Kunden personalisiert Wein empfohlen, und es gibt Weinabos zur Kundenbindung. Ideen und Pläne für die Zukunft haben die Online-Weinhändler ebenfalls reichlich. Dafür musste eine flexible, technologische Basis geschaffen werden, die das bisherige, monolithische System nicht bieten konnte. Die Frontend-Flexibilität des Anbieters in Kombination mit der Commerce-Lösung Commercetools erlaube es Flaschenpost jetzt, neue Ideen schneller als bislang in die Tat umzusetzen.

