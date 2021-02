Verbraucher stehen auf Scan and Go

{newsItem.falMedia[0]}

In den vergangenen Monaten hätten demnach viele Händler eine deutlich gestiegene Nutzung von Scan and Go verzeichnet – unter anderem weil es dabei hilft, während der Pandemie die Kontakte zu anderen Personen zu reduzieren. Self-Scanning und Self-Checkout erfreuen sich schon seit einigen Jahren wachsender Beliebtheit, doch im vergangenen Jahr haben solche Angebote im Einzelhandel noch mal einen gehörigen Schub erfahren. Inzwischen bieten bereits 38 Prozent der europäischen Händler Lösungen wie Scan and Go in ihren Geschäften an, weitere 21 Prozent sind dabei, diese einzuführen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Scandit, einem Anbieter für Mobile-Computer-Vision- und Augmented-Reality-Lösungen, unter 116 großen Einzelhändlern in ganz Europa. Die Mehrheit von ihnen (68 Prozent) ist überzeugt, dass Scan and Go dazu beitragen wird, Verbraucher nach den Corona-bedingten Lockdowns wieder in die Ladengeschäfte zu bringen.

Der Warenwert eines Einkaufs steigt dank Scan and Go

Mehr als die Hälfte (57 Prozent) der befragten Händler stimmen der Aussage zu, dass die meisten Verbraucher App-basierte Lösungen auf ihrem Smartphone gegenüber dedizierten Scannern bevorzugen. Ein ähnlicher Anteil (60 Prozent) konstatiert auf Kundenseite den zunehmenden Wunsch, die Technologie für den Abruf zusätzlicher Produktinformationen zu nutzen, um eine besser Kaufentscheidung treffen zu können.

Weiterentwicklungen im Bereich Augmented Reality (AR) helfen Verbrauchern beispielsweise, ein bestimmtes Produkt im Regal zu finden und Informationen zu ihm zu erhalten. Ebenso können Händler in der App direkt im Live-Bild Rabatte für die Produkte einblenden. Mehr als ein Drittel der Händler, die Scan and Go bereits einsetzen (36 Prozent), berichtet von einer steigenden Warenkorbgröße bei ihren Self-Scanning-Kunden. 27 Prozent verzeichneten seit dem Beginn der Pandemie eine steigende Nutzung von Scan and Go – ein Sechstel von ihnen sogar um mehr als 51 Prozent.

Als wichtigste Gründe dafür, dass Self-Scanning zunehmend im Mainstream ankommt, sehen Händler die reduzierten Kontakte zwischen Verbrauchern und Mitarbeitern sowie das bessere Einkaufserlebnis und die Zeitersparnis an der Kasse.

Händler bauen Omni-Channel-Konzepte aus

Einzelhändler nutzen die Scan-Technologien zudem, um ihre Omni-Channel-Konzepte zu verbessern und neue Kundenanforderungen zu erfüllen. Bei denjenigen, die bereits Self-Scanning einsetzen, liegen die Prioritäten bei Investitionen in der Schaffung und dem Ausbau von Click-and-Collect-Angeboten (45 Prozent), der Nutzung neuer digitaler Kanäle (39 Prozent) und der Erweiterung bestehender Apps (34 Prozent). Fast die Hälfte (45 Prozent) bietet schon eine Shopping-App an.

Unter den Händlern ohne Self-Scanning sind die Investitionsprioritäten etwas anders: Hier stehen Shopping-Apps ganz oben auf der Liste (36Prozent), gefolgt von Click-and-Collect-Angeboten (28 Prozent) sowie neuen digitalen Kanälen und mehr Automatisierung im Geschäft (jeweils 25 Prozent). Exakt ein Drittel dieser Händler (33 Prozent) arbeitet an der Einführung von Self-Scanning-Lösungen in ihren Geschäften.

Über die Studie

Für die Studie wurden im Oktober und November 2020 116 Entscheider aus dem Einzelhandel im Auftrag von Scandit durch das unabhängige Marktforschungsunternehmen ITTS befragt. Die Befragten arbeiten in der IT (32 Prozent), im Marketing (22 Prozent), im Operations-Bereich (16 Prozent), im Omni-Channel-Geschäft (13 Prozent) sowie in anderen Abteilungen wie Verkauf, Projektmanagement und Customer Experience (17 Prozent). Sie kommen aus den Benelux-Staaten (15), der DACH-Region (6), Großbritannien (22), Italien (20), Skandinavien (14), Spanien (24) sowie Zentral- und Osteuropa (15). Ihre Unternehmen sind im Lebensmittelhandel (78 Prozent) und Drogeriegeschäft (6 Prozent) tätig, Tankstellen und Kioske (6 Prozent) sowie Baumärkte, Kosmetik- und Bekleidungshändler (10 Prozent). Ihre durchschnittliche Unternehmensgröße liegt bei 27.000 Mitarbeitern, ihr durchschnittlicher Jahresumsatz bei 8,8 Milliarden Euro.

Bildquelle: Getty Images/iStock/Getty Images Plus