Virtual Support Agent hilft Mitarbeitern

Der Agent basiere auf Künstlicher Intelligenz (KI) und lerne beständig dazu. Seine Einsatzmöglichkeiten sollen gleich an mehreren Stellen für Entlastung sorgen, denn einerseits dient er als persönlicher Assistent für Mitarbeiter und hilft ihnen bei technischen Fragen. Andererseits unterstütze das Tool auch den IT-Support, denn der biete Antworten zu allen möglichen IT-Problemen und Fragestellungen, die im Arbeitsalltag regelmäßig auftauchen.



Der Virtual Support Agent ist als Add-on Bestandteil des Service-Managements des Anbieters. Über verschiedene Kanäle, wie beispielsweise Microsoft Teams, sollen Mitarbeiter den Chatbot kontaktieren und ihr Problem beschreiben können. Der Bot entwickle einen Lösungsvorschlag, den er anschließend auch selbstständig durchführt.

Assistent kann Emotionen erkennen

Durch stete Lernprozesse verbessere er die Kommunikation mit den Usern und könne sich so zu einer Hilfe entwickeln, die rund um die Uhr verfügbar ist. Dabei soll die Lösung besonders innerhalb von MS Teams nützlich sein, könne aber auch in anderen Kommunikationsmedien angewandt werden. Der Assistent sei sogar in der Lage, Emotionen zu erkennen und dementsprechend zu reagieren: So merke er z.B., wenn der Anwender mit einer Situation unzufrieden ist und das Ganze zu eskalieren droht, was eine Weiterleitung an einen menschlichen Support-Mitarbeiter sinnvoll machen kann.



So könnten sich Beschäftigte auf kreative und komplexere Aspekte fokussieren und Kunden von einem schnelleren und effizienteren Kundenservice profitieren. Für das Management biete der Agent – liebevoll „Marvin“ genannt – klare Vorteile: Entlastung der IT, zufriedenere Kunden, eine Steigerung der Produktivität sowie ein angenehmeres Arbeitsklima.



Immer mehr Unternehmen nutzen intelligente Chat-Systeme. Die Lösung ist beliebig erweiter-, konfigurier- und integrierbar. Sie ist update-sicher und kommt ohne aufwändiges Customizing aus.