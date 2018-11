Vom Backend direkt in den Online-Shop

{newsItem.falMedia[0]}

Neue Features wie die Abfrage der Verfügbarkeit in der nächstgelegenen Filiale sollen den Kunden der Bike & Outdoor Company GmbH & Co. KG ein gutes Einkaufserlebnis bieten.

Die Bike & Outdoor Company GmbH & Co. KG betreibt mit ihren insgesamt 31 B.O.C.- und Bikemax-Filialen das größte Fahrradfilialnetz in Deutschland. Jetzt stärkt das in Hamburg gegründete Fahrrad-Unternehmen seinen Omnichannel-Ansatz und hat dafür seine Online-Shops neu aufgestellt. Die beiden Shops boc24.de und bicycles.de wurden mit Hilfe des ebenfalls in Hamburg ansässigen Software-Anbieters Novomind neu aufgesetzt. Seit wenigen Wochen kommt in den Shops nun die SaaS-Commerce-Lösung iShop zum Einsatz.

Die Kernanforderung bestand in einer verbesserten Performance. Ziel war es, eine moderne Plattform zu schaffen, die den Kunden schnell und bequem einen guten Überblick über die verschiedenen Produkte gibt. Zudem sollten neue Inhalte und Produkte schneller den Weg in den Shop finden. Götz Diers, Bereichsleiter IT, E-Commerce & Logistik bei B.O.C. zeigt sich zufrieden mit der Umsetzung: „Die Bereitstellung von neuem Content in unseren Shops ist jetzt intuitiv und unkompliziert. Über das Backoffice kann man schon fast spielerisch alles ausprobieren und neue Inhalte schnell zur Verfügung stellen.“

Neue Features wie die Abfrage der Verfügbarkeit in der nächstgelegenen Filiale sowie verschiedene Ratgebertexte oder Videos sollen den Kunden ein gutes Einkaufserlebnis bieten. Beide Shops sind außerdem responsive und ohne unterdrückte Inhalte auch mobil erreichbar, wodurch ein komfortables Einkaufen von allen Endgeräten möglich ist. Die Conversion Rate der Shops soll nicht zuletzt dadurch deutlich gestiegen sein.

Bildquelle: Thinkstock/iStock