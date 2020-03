Von und für Menschen mit Handicap

ITM: Herr Büchle, AfB hat ein eigenes ERP-System programmiert, das barrierearm ist. Was bedeutet das? Daniel Büchle: AfB benötigte eine Software-Lösung, die alle Prozesse des IT-Remarketings inklusive Controlling, IT-Asset-Reporting und CSR-Reporting verbindet und u.a. von Menschen mit Behinderung bedient werden kann. Unsere Lösung heißt „Reform“ und verfügt z.B. über eine entsprechend angepasste Benutzeroberfläche.

ITM: Welche speziellen Herausforderungen muss dieses Warenwirtschaftssystem erfüllen und was unterscheidet es von herkömmlichen Lösungen?

Büchle: Alle AfB-Mitarbeiter arbeiten permanent mit dem System. Da viele von ihnen aus fachfremden Bereichen kommen, müssen sämtliche Prozesse durch die Lösung revisionssicher abgedeckt sein. Hinzukommen die Zugriffe unserer externen, rund 1.000 Partnerunternehmen, die u.a. Aufträge zur Abholung ihrer Gebraucht-IT platzieren, durchgehend den Bearbeitungsstatus ihrer Geräte verfolgen können und automatisiert Datenvernichtungsnachweise und Auditberichte erhalten. Besonderes ist, dass jeder Partner die ökologische Wirkung abrufen kann, die durch Remarketing seiner Hardware erreicht wurde.



ITM: Waren an der Entwicklung Menschen mit Behinderung beteiligt?

Büchle: Ja, bei der Entwicklung von Reform und in den Projektteams. Software-Entwickler mit Behinderung haben das CRM-Modul für den Vertrieb eigenständig implementiert.