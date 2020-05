ITM: Was die IT anbelangt, ist der Mittelstand ... Moeller: … recht unterschiedlich aufgestellt. Nehmen Sie das Beispiel Cloud : Hier gibt es auf der einen Seite Unternehmen, die das Potenzial der Cloud erkannt haben und bereits intensiv nutzen. Auf der anderen Seite gibt es oftmals noch Vorbehalte und eine gewisse Unsicherheit – z.B. was die Themen Datensicherheit und Datenschutz anbelangt –, aber auch verschiedenste Anforderungen. Diese Situation führt für uns selbst zu einer neuen Art von Kundenbeziehungen: weg vom reinen Dienstleister hin zum Berater im Dschungel der vielfältigen digitalen Möglichkeiten. Es gibt nur wenige Anbieter, die in der Lage sind, mittelständische Unternehmen sowohl strategisch zu beraten als auch die erarbeitete Lösung später umzusetzen. Als Multi-Cloud-Anbieter können wir genau das. Wir unterhalten nicht nur starke Partnerschaften mit Amazon, Google Cloud und Microsoft, sondern betreiben auch unsere eigene Private Cloud mit verschiedenen Technologie-Stacks und eigenen Rechenzentren. Das erlaubt es uns, individuelle Kundenanforderungen bedarfsgerecht und flexibel abzubilden – auch für Unternehmen, die kritische Infrastrukturen betreiben und hohe Datenschutzanforderungen erfüllen müssen. Insgesamt verstehen wir uns als „Business Partner“ für unsere Kunden.

ITM: Als Lösung für diese Probleme favorisiere ich ...

Moeller: … ein hybrides Modell, eben eine Mischung aus Standardisierung und Individualisierung. Vergleicht man IT-Services mit einem Auto, gilt Folgendes: Die Basis, also z.B. Karosserie und Motor, muss verlässlich, stabil und qualitativ hochwertig sein. Hier sind definierte Standards entscheidend. Wenn es aber um die Gestaltung des Cockpits und das Design geht, also um die Funktionen einer Software- oder Portallösung, braucht es einen hohen Grad an Individualisierung. Unsere Kunden können aus einem Baukasten verschiedenster Features die Lösung zusammenstellen, die ihren individuellen Anforderungen am besten entspricht. Dieses Vorgehen kommt gerade bei unseren mittelständischen Kunden sehr gut an.

Bildquelle: Arvato Systems Group