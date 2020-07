Wenn Maschinen Alarm schlagen

Im Fall der Medizintechnik ist es eine Technologie, die Leben retten kann: Ein Gerätefehler in einer medizinischen Notfallsituation kann dramatische Folgen haben. So hängt gerade bei Bildgebungsgeräten für die Diagnostik und Therapie viel von der permanenten Verfügbarkeit ab. Moderne Bildgebungsgeräte müssen daher vorausschauend mithilfe hocheffizienter Datenanalyseplattformen gewartet werden. Riesige Datenmengen aus Gerätesensoren, Logistik und Service werden dabei kontinuierlich aggregiert und analysiert, um Anomalien rechtzeitig zu erkennen und so einen störungsfreien Betrieb der Geräte in Kliniken und Labors sicherzustellen. Mit Machine Learning entwickeln Data Scientists Datenmodelle, die es ermöglichen, fehlerhafte Teile zu entdecken und Wartungstrends sowie Schulungsprobleme zu identifizieren. Dank Predictive Maintenance erhöht sich die Qualität der klinischen Diagnose genauso wie die betriebliche Effizienz in Praxen, Kliniken und Labors.

