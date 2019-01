„Wer liefert was” baut Führungsriege aus

{newsItem.falMedia[0]}

Daniel Keller (46) folgt auf Dr. Felix Menden, der das Unternehmen verlassen hat. Keller verantwortet in seiner Position als CTO die Software-Entwicklung, den Bereich IT Operations, Business Applications und Business Intelligence. Er kommt von der Company Builder Hitfox Group, wo er ebenfalls die Position des CTOs innehatte. Zuvor war er seit 2012 CIO der Axel Springer SE, wo er neben den zentralen IT-Bereichen zahlreiche Digitalisierungsprojekte verantwortete. Seine Karriere begann Daniel Keller Ende der 1990er-Jahre bei der BMW Group, bevor er fast fünf Jahre lang den F&E-Bereich der Autoscout24 GmbH aufbaute. 2005 wechselte er zur Ciao GmbH, wo er als Geschäftsführer und im Vorstand von Greenfield Online an der Veräußerung an Microsoft beteiligt war. Nach mehreren Forschungsprojekten bei Microsoft in den USA wechselte Keller im Jahr 2010 als CTO zur Zanox AG. Daniel Keller hat einen Abschluss als Master of Computer Science der University of Applied Sciences Regensburg und einen MBA der Universität Augsburg.

Länderübergreifende Leitung



Als CFO leitet Volker Wahl (46) ab Januar länderübergreifend die Unternehmensbereiche Finance und Accounting sowie das Controlling. Er folgt auf Florian Schnau, der das Unternehmen verlassen hat. Wahl kommt von der Kfzteile24 GmbH, wo er als CFO für den Aufbau des Finanzbereichs nach Übernahme durch die Private Equity Unternehmen EQT und Project A Ventures verantwortlich war. Zu Beginn seiner Laufbahn durchlief der Strategieberater verschiedene Stationen bei der Unternehmensberatung Bain & Company. Anschließend verantwortete er den Aufbau des Finanzbereichs der Congstar GmbH – während des Wachstums des Unternehmens vom Start-up zu einem Telekommunikationsunternehmen. 2012 wechselte er dann zu HRS (Hotel Reservation Service), wo er als Verantwortlicher des Finanzbereichs die Internationalisierung sowie den Erwerb und Integration der Hotel.de AG begleitete. Volker Wahl ist Diplom-Wirtschaftsingenieur und studierte an der Universität Karlsruhe (TH).



Bildquelle: wlw