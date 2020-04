Zuführtechniker sortiert sich neu

ITM: Herr Pavel, die Rhein-Nadel Automation GmbH versteht sich als Spezialist für Zuführtechnik in der Industrieautomatisierung. Was bedeutet das genau?

Christopher Pavel: Unsere Aufgabe ist, jegliche Art von Teilen, die nachher zu einem Produkt zusammengesetzt werden, in der richtigen Lage und mit der geforderten Menge einem Montageprozess zuzuführen, damit am Ende ein Produkt rauskommen kann. Unsere Anlagen erledigen mit der vom Kunden gewünschten Geschwindigkeit und Menge automatisch das, was früher händisch gemacht wurde. Unsere Kernkompetenz und auch das, was uns vom Wettbewerb unterscheidet, ist, dass wir z.T. sehr komplexe Werkstücke zuführen können. Andere Mitbewerber trauen sich das vielleicht nicht zu. Außerdem sind wir dafür bekannt, die leistungsstärksten und innovativsten Systeme zu bauen.

ITM: Sind es die Materialien, die Prozesse oder ist es die Geschwindigkeit, mit der Sie die Werkstücke zuführen, welche die Konkurrenz vor Probleme stellt?

Pavel: Sowohl als auch. Das ist die Geschwindigkeit, es kann aber auch das Material sein. Und es sind die Geometrie oder der Werkstoff des Werkstücks, die komplex sein können. Wir sind bekannt für hohe Leistung und Innovation. Diese machen sich u.a. an den hohen Leistungen bemerkbar, die vor allem unsere linearen Zuführsysteme bewerkstelligen können und die so kein anderer baut.



ITM: Von welchen Produktionszahlen sprechen wir denn?

Pavel: Für die Firma Tetra Pak haben wir eine Lösung mit mehreren Linien gebaut, die 2.500 Verschlüsse pro Minute zuführen kann. Unser Vorteil ist, dass wir innerhalb der Gruppe auch Kapazitäten verschieben können. Ist ein Werk gerade ausgelastet, kann es einen Auftrag an ein anderes Werk weitergeben, das noch Kapazitäten frei hat. So können wir uns innerhalb der Gruppe gegenseitig helfen und unterstützen.

ITM: Aber jedes Werk ist doch auf eine spezielle Branche ausgerichtet, oder?

Pavel: Grundsätzlich kann jeder in der Gruppe herkömmliche Zuführsysteme bauen. Allerdings ist es schon so, dass jedes Tochterunternehmen bestimmte Branchen vorrangig beliefert. Weil jeder in der RNA-Gruppe eigentlich für seinen eigenen Markt zuständig ist, muss man schauen, um welches System, welche Branche und welche Aufgaben es sich handelt. Beispielsweise ist die Schweizer Dependance ebenso wie wir in Aachen auf Anlagen für die Medizintechnik spezialisiert. Da sind solche Synergien möglich.



ITM: Was macht RNA-Produkte einzigartig?

Pavel: Während wir früher jede Maschine neu aufgebaut haben, ist es uns gerade im Maschinenbau über die letzten Jahre gelungen, viel zu standardisieren. Auch wenn jede Anlage, die wir bauen, eigentlich ein Unikat ist, gestaltet sich z.B. der Unterbau unserer Linearsysteme mittlerweile immer gleich.



ITM: Sie haben also effizientere und flexiblere Anlagen entwickelt?

Pavel: Stimmt. Dadurch, dass wir z.B. den Unterbau standardisiert haben, funktionieren Teile der Anlagen eigentlich wie ein Baukastensystem, die Sortierung bleibt natürlich kundenspezifisch. Das hat uns einen Wettbewerbsvorteil gebracht, weil wir dadurch kosteneffizienter produzieren können und produktiver geworden sind. Um das für den nationalen Markt besser einordnen zu können – allein in Deutschland gibt es über 100 Unternehmen, die Zuführsysteme bauen.



ITM: Und wie viele davon sind in Ihrer Gewichtsklasse?

Pavel: Wir dürfen auf der Basis unserer Unternehmensgröße mit Stolz sagen, dass wir Marktführer sind. Auf Gruppenebene beschäftigt unser größter Mitbewerber ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter. In Deutschland gibt es viele kleine Firmen mit 15 bis 50 Personen, die Zuführsysteme bauen. Wir beliefern aber viele dieser Unternehmen mit Komponenten wie Rund- oder Linearantrieben, Steuergeräten sowie Förderbändern. Das macht uns vielleicht auch ein bisschen besonders.



ITM: Was unterscheidet RNA in seiner Ausrichtung von anderen Spezialisten der Zuführtechnik in der Industrieautomatisierung?

Pavel: Anders als die Konkurrenz erhält der Kunde bei uns alles an Zuführtechnik, was es gibt – quasi als „One-Stop-Shop“. Zudem sind wir international aufgestellt. Wir sind eine Gruppe von Unternehmen und haben neben dem Hauptwerk hier in Aachen und unserer Tochter PSA in Schwäbisch-Hall drei weitere Außenwerke in Deutschland sowie vier Tochterfirmen in England, Spanien und in der Schweiz – dieses internationale Netzwerk macht uns sicherlich aus. Darüber hinaus haben wir noch Vertreter in jenen Ländern, in denen sich keine eigene Tochterfirma befindet, sodass wir die Kunden international sehr gut bedienen können.



ITM: … womit wir bei den RNA-Geschäftsbereichen der Entwicklung von Systemen und Fertigung von Komponenten sind.

Pavel: Die einzelnen Komponenten, die wir hier in Aachen bauen, liefern wir wie gesagt an Mitbewerber, aber auch an unsere Tochterfirmen, damit diese in ihren Märkten eine eigene Fertigung haben. Sie bauen ihre Zuführsysteme auf Basis der RNA-Komponenten, so wie wir es auch in Aachen machen.



ITM: Die Komponenten sind weltweiter Standard?

Pavel: Das ist richtig. Wir sind mit unseren Komponenten schon seit vielen Jahren Industriestandard und dadurch breit im Markt verstreut. Das heißt aber auch, dass wir hier in Deutschland Komponentenkunden haben, die wir im Projektgeschäft im Maschinenbau teilweise als Wettbewerber wiedertreffen.

ITM: Wir sollten nicht die Software-Entwicklungsabteilung vergessen.

Pavel: Stimmt. Jegliche Anlagen, die programmiert werden, werden durch uns programmiert – bis hin zum Roboter.



ITM: Setzt eine internationale Strategie nicht eine große Nachfrage voraus?

Pavel: Die Nachfrage nach Automatisierungslösungen ist deutschland-, europa- und weltweit groß, genauer gesagt, sie ist über die letzten Jahre immer mehr gewachsen.



ITM: Nicht zuletzt, weil RNA sicherlich für viele Branchen interessant ist.

Pavel: Das lässt sich an unserer Firmenhistorie ablesen. Als sich 1972 die RNA gegründet hat, ist das aus dem Maschinenbau der Nadelproduktion entstanden. Weil man effektiver werden wollte, wurde erkannt, dass diese Technik auch noch für viele andere Branchen interessant sein kann.



ITM: Und es wurde erkannt, dass es mit der Erweiterung des Kundenkreises allein nicht geht.

Pavel: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es ein Vorteil – eigentlich ein Muss – ist, sehr nah am Kunden zu sein. Weil es eben doch komplexe Lösungen sind, die sich zusammen mit dem Kunden besser ausarbeiten lassen.



ITM: Das heißt, Ihre Kunden beeinflussen auch Ihre strategische Ausrichtung?

Pavel: Unsere Kunden und Anforderungen bestimmen natürlich unsere Ausrichtung. Ein Beispiel dafür ist der Trend der flexiblen Zuführsysteme. Bei diesen wandelbaren Lösungen hat der Kunde die Möglichkeit, mehrere Werkstücke mit ein und demselben System zuzuführen.



ITM: Gibt es noch weitere Trends?

Pavel: Wir orientieren uns zudem in Richtung Reproduzierbarkeit und haben uns daher schon vor vielen Jahren mit dem 3D-Druck auseinandergesetzt. Heute ist das bei uns ein Standard. So drucken wir nun viele Bauteile, die wir in den Anlagen verbauen.



ITM: Stellt sich das Unternehmen entsprechend diesen Entwicklungen auf?

Pavel: Viele der Innovationen entstehen bei uns aus der Fertigung heraus. Daher brauchen wir entsprechende Fachkräfte, um die Herausforderungen und Trends in der Zukunft zu meistern. Zudem versuchen wir mithilfe von neuen Technologien uns weiter zu entwickeln und unseren Kunden damit einen Wettbewerbsvorteil zu geben. Ende 2018 hatten wir das Glück, mit der Übernahme des Start-ups Nexolink die Digitalisierung im Unternehmen weiter voran zu treiben.



ITM: So ist RNA über die Jahre gewachsen.

Pavel: 2011 haben wir die PSA in Schwäbisch Hall gegründet. Sie baut ausschließlich pharmazeutische Zuführsysteme und erschließt uns Kunden aus der entsprechenden Verpackungsindustrie in Süddeutschland.

RHEIN-NADEL AUTOMATION GMBH Als die Rheinische Nadelfabriken AG in Aachen gegründet wurde, gewährte das Kaiserliche Patentamt Ferdinand Graf von Zeppelin im gleichen Jahr das Patent für einen lenkbaren Luftfahrzug. Das familiengeführte Unternehmen blickt auf eine 122-jährige Tradition zurück, deren Wurzeln in der Produktion und dem Vertrieb von Näh-, Steck- und Anstecknadeln sowie Haushaltsnähmaschinennadeln liegen. Heute ist RNA Marktführer für Zuführtechnik in der Industrieautomatisierung, beschäftigt aktuell mehr als 400 Mitarbeiter und befindet sich seit Jahren auf Wachstumskurs. Neben Fertigungsstätten in Aachen, Ergolding und Lüdenscheid umfasst die Firmengruppe Tochterunternehmen in Schwäbisch Hall, der Schweiz, Großbritannien und Spanien. 2018 übernahm RNA die Nexolink Solutions AG, zuletzt 2019 die Firma Räuchle Automatisation und gründete in Remchingen ein drittes Außenwerk.





ITM: Herr Pirnay, ein weiterer Garant für den Erfolg ist Ihre Innovationskraft. Erst 2018 haben Sie durch Zukäufe die Grundlagen für IoT-Plattformen geschaffen. Hat sich RNA damit nochmals neu aufgestellt?

Patrick Pirnay: Ich habe schon vor längerer Zeit damit begonnen, mich mit dem Thema „Industrie 4.0“ und der Digitalisierung zu beschäftigen. Die Einführung der ams-Lösung 2013, die als erstes ERP-System unsere Prozesse digital abgebildet hat, war nur der Startschuss.



ITM: Herr Pavel, wie wird ein so neues Thema wie „Industrie 4.0“ ins Unternehmen transportiert?

Pavel: Zunächst habe ich mich selbst damit auseinandergesetzt. Es folgten zwei Workshops mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und dem Werkzeugmaschinenlabor (WZL) der RWTH Aachen. Sie sollten die Produkt- und die Produktionsseite beleuchten. Wir sahen uns an, welche Produkte wir hinsichtlich Industrie 4.0 benötigten, und überlegten, wie wir in der Fertigung vielleicht etwas anders machen können.



ITM: Haben die Workshops konkrete Erkenntnisse bzw. Veränderungen gebracht?

Pavel: Ja, es sind verschiedene Geschäftsmodelle entstanden. Unter anderem haben wir uns dafür entschieden, das Thema „Predictive Maintenance“ weiterzuverfolgen.



ITM: Was war die zentrale Frage im Zusammenhang mit der vorausschauenden Wartung?

Pavel: Wie können wir unseren Anlagen Daten entnehmen? Wir verbauen schließlich viel Sensorik in unseren Systemen, die keine Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) haben.



ITM: Wie gingen Sie weiter vor?

Pavel: Wir haben damit begonnen, ein eigenes Programm zu schreiben. Das ist aber sehr aufwendig und ein absolutes Ressourcenthema, weil nur die Elektrokonstruktion es bearbeiten kann – und die ist im Tagesgeschäft stark eingebunden. In dem Zusammenhang stießen wir 2018 auf die Firma Nexolink Solutions.



ITM: Was konnte das Unternehmen Besonderes?

Pavel: Es hat damals eine sogenannte Sensorbox entwickelt, die in Verbindung mit einer eigenen IoT-Plattform stand und auf eine sehr einfache Weise an sensorische Daten von Maschinen oder auch Produkten kam. Die gewonnenen Daten ließen sich dann in der Cloud speichern.



ITM: Wie ging es weiter?

Pavel: Da das Gerät damals zu 85 Prozent fertiggestellt war, haben wir es noch zu Ende entwickelt und ein paar unserer Anforderungen miteinfließen lassen. Als sich dann die Möglichkeit bot, das Unternehmen zu übernehmen, schlugen wir zu.



ITM: Sie sprechen von der IoT-ConnectBox als einem strategischen Zukauf?

Pavel: Absolut. Dieser Zukauf hat uns im Bereich „IoT“ sozusagen die Tür geöffnet.



Pirnay: Und er deckte unsere eigenen Bedürfnisse – die Sensordaten unserer Maschinen auslesen zu können – ab. Wir hatten am Markt nichts gefunden, was so einfach und kostengünstig für uns funktioniert.



ITM: Herr Pinay, welchen konkreten Nutzen haben Sie dadurch gewonnen?

Pirnay: Wir können derzeit vor allem die Leistung der Maschinen über einen längeren Zeitraum und rund um die Uhr überwachen und analysieren. Es ist möglich, von den Anlagen einen „Fingerabdruck“ zu nehmen, wenn wir sie an den Kunden übergeben.



ITM: Wie muss man sich das vorstellen?

Pirnay: Wenn die Kunden zur Abnahme kommen, können wir die komplette Sensorik visualisieren und darstellen, wie die Maschine bei uns unter bestimmten Parametern, wozu auch Umgebungseinflüsse wie Luftfeuchtigkeit oder Temperatur gehören, gelaufen ist.



ITM: Ist der „Fingerabdruck“ einer Anlage auch eine vertragliche Absicherung?

Pirnay: Genau. Wenn die Maschine beim Kunden aufgestellt ist, sich in der Produktionsumgebung die Eigenschaften des Werkstücks oder klimatische Bedingungen ändern, kann das natürlich Auswirkungen auf deren Leistung haben. Über den „Fingerabdruck“ erkennt man, an welchen Stellen eingegriffen werden muss.



Pavel: Ein weiterer Vorteil ist, dass sich Aktionen auslösen lassen. Ein einfaches Beispiel: Ist der Schwellenwert eines bestimmten Sensors erreicht, kann automatisch eine Aktion ausgelöst werden, die eine Benachrichtigung per E-Mail verschickt oder einen Webservice aufruft. Der Kunde wird also vorab informiert, bevor eine Anlage erst ausfällt und es kann z.B. automatisch ein Service-Einsatz oder eine Ersatzteilbestellung ausgelöst werden.



ITM: Was gibt es denn noch für relevante Anwendungen im produzierenden Gewerbe?

Pavel: Natürlich ist auch die Fernwartung interessant und für die Kunden ein Thema. Aber man muss wissen, dass wir immer vor der Herausforderung stehen, dass unsere Systeme und Komponenten in eine andere Anlage integriert werden müssen. Das heißt, unsere Kunden sind hauptsächlich Sondermaschinenbauer, die dann an den Endkunden liefern.



ITM: Was bedeutet das in der Konsequenz?

Pavel: Unser Kunde baut also die Linie und kauft bei uns nur die Zuführtechnik ein. Er möchte eigentlich nicht, dass wir auf seine Anlage zugreifen können, weil er Sorge hat, dass wir gegebenenfalls Daten abgreifen. Aber das sehen wir eben jetzt auch als Vorteil von der IoT-ConnectBox.



ITM: Inwiefern?

Pavel: Weil wir nicht ins Netz des Kunden müssen. Wir brauchen weder einen Netz- noch einen Internetzugang zur SPS des Kunden, um an die Daten zu gelangen. Zudem bieten wir die IoT-ConnectBox auch als Komponenten an, wenn der Kunde sie in seinen eigenen Anlagen oder Produkte verbauen möchte. Somit ergeben sich für uns im besten Fall völlig neue Industriebereiche.



Pirnay: Die Box sendet die Daten über das GSM-Netz in die Cloud, sie ist damit vom Kundennetz entkoppelt. Das macht sie für viele Kunden interessant.