Zweigleisiger Shop-Relaunch

Die neue Shoplösung zielt auf die maximale Nutzererfahrung ab. Der Einkauf soll Spaß machen, emotionalisieren und den Besucher individuell bedienen. Mithilfe des neuen Laser-Konfigurators können Flaschen mit individuellen Gravuren personalisiert oder auch individuelle Designs und Special-Editionen für besondere Anlässe erstellt werden. Komplettiert wird das Angebot durch ein Merchandise-Sortiment im neuen Brand Design sowie limitierte Sonderartikel, die den Markenfan ansprechen sollen. Für Geschäfts- und Privatkunden bietet Jägermeister jeweils einen eigenen B2B- und B2C-Shop und trifft so den unterschiedlichen Geschmack der Kundengruppen. Technisch basiert die Lösung auf der neusten Shopware Enterprise Version, die sowohl B2C- als auch B2B-Shops ermöglicht.

Businesskunden mit eigenem Onlineshop

Die Marktbearbeitung in Richtung Geschäftskunden möchte Jägermeister deutlich digitaler gestalten. Hierzu erhalten B2B-Kunden einen eigenen Onlineshop, der Anfang 2019 an den Start gehen soll. Gastronomen sollen mit der umfassenden B2B-Suite jederzeit auf die spezifischen Angebote und Dienstleistungen zugreifen können, erläutert Lukas Ciosanski, Teamleiter Gastronomiemarketing bei Jägermeister. So können zahlreiche Werbemittel und Barzubehör online bestellt werden, wie beispielsweise Zapfanlagen, die den Kräuterlikör auf -18 Grad kühlen. Der Vertrieb von Flaschenware ist nicht geplant.



Thomas Kitlitschko, Geschäftsführer der Neofonie, unterstreicht die Bedeutung der Zielgruppendifferenzierung: „Wie im realen Leben wollen Kunden auch online individuell bedient werden. Ein Standard-Onlineshop stößt hier schnell an seine Grenzen. Jägermeister bedient die verschiedenen Bedürfnisse der End- und Businesskunden mit eigenen Shops und Features und liegt damit voll im E-Commerce-Trend.”

Bildquelle: Neofonie