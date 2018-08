Messenger Sims me mit neuen Funktionen

{newsItem.falMedia[0]}

„Darin enthalten sind viele neue Funktionen, die das Chatten bequemer machen“, sagt Marco Hauprich, Senior Vice President Digital Labs der Deutschen Post. Und auch optisch habe sich die App verändert. So soll sich der Messenger nach dem Update im aktuellen iOS11-Look zeigen.

Wer Sims me auf dem iPhone X nutzt, kann die Messenger-App ab sofort via Face-ID entsperren. Damit entfallen Code oder Fingerprint, denn es genügt ein Blick in die Smartphone-Kamera. Zudem sind Push-Mitteilungen über eingetroffene Nachrichten detaillierter als bislang, heißt es. Im Einzelchat sieht der Nutzer zudem, ob der Gesprächspartner gerade schreibt. Wer beides nicht möchte, kann diese Funktionen deaktivieren.

Für mehr Komfort soll überdies eine erweiterte Personensuche sorgen: Über das Plus-Symbol können Nutzer andere Sims-me-Nutzer anhand ihrer Telefonnummer oder achtstelligen Sims-me-ID leicht auffinden. Die ID sei insbesondere dann nützlich, wenn Personen bei Instagram, Facebook und Co. anonym bleiben möchten. Geben diese in ihrem Social-Media-Profil ihre Sims-me-ID als Kontaktmöglichkeit an, können ihre Follower sie über die Personensuche finden und anschreiben, ohne dass persönliche Daten ausgetauscht werden müssen.



Außerdem sollen die Nutzer im neuen Release individuell einstellen können, ob sie Medien und Dateien, die sie über Sims me zugeschickt bekommen, automatisch herunterladen möchten. Ebenso ist es möglich, einzelne Chats bis zu 24 Stunden lang stummzuschalten. Das Update bringe darüber hinaus erweiterte Filterfunktionen und die verbesserte Suche über Chats, Gruppen und Newskanäle hinweg mit sich.