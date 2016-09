Amelio als Avnet-CEO bestätigt

Der IT-Großhändler Avnet hat Interims-CEO William („Bill“) J. Amelio mit sofortiger Wirkung im Amt bestätigt. Er hatte das Amt am 11. Juli nach dem plötzlichen Rücktritt von Konzernchef Rick Hamada zunächst kommissarisch übernommen, der seit 2011 CEO gewesen war.

Amelio bringt mehr als 35 Jahre Management- und Branchenerfahrung aus größtenteils leitenden Positionen in globalen Technologieunternehmen sowie börsennotierten Gesellschaften mit. „Für mich ist Avnet die Verbindung von Leidenschaft und Möglichkeiten“, wird Bill Amelio in der Pressemitteilung zitiert. „Wir haben ein erfahrenes Management-Team und eine engagierte Belegschaft aus begabten Mitarbeitern, die sich nach Kräften für unsere Kunden, Lieferanten und Partner einsetzen. Durch eine noch stärkere Verknüpfung dieser Ressourcen mit unseren Lösungsspezialisten sowie unseren Stärken hinsichtlich Embedded-Lösungen und Lieferkette ist Avnet zweifellos gut aufgestellt, um ein profitables Wachstum für unsere Aktionäre zu erzielen und weiterhin am wachsenden Marktumfeld unserer Branche zu partizipieren.“

Bill Amelio, der dem Aufsichtsrat („Board of Directors“) von Avnet bereits seit 2014 angehört, war von 2010 bis 2015 Präsident, CEO und Direktor der CHC Group AG, einem internationalen Unternehmen für Ölfeld-Dienstleistungen. Zuvor war er von 2005 bis 2009 Präsident und CEO von Lenovo, davor Regional Senior Vice President und Präsident für die Region Asien-Pazifik und Japan bei Dell. Seine Karriere begann 1979 bei der Mikroelektronik-Technologiesparte von IBM, später wurde er bei „Big Blue“ zum „General Manager Worldwide Operations“ des PC-Geschäftes.

www.avnet.com

Bildquelle: Avnet