AX4 wird mobil

Die App „AX4 mobile“ ist für mobile Endgeräte mit iOS, Android und Windows so konzipiert, dass ihre Funktionen kundenindividuell einfach per Click konfiguriert werden können. „Jeder Kunde kann selbst bestimmen, für welche Funktionen oder Prozesse er einen mobilen Zugriff wünscht“, erläutert Axit-Manager Uwe Schumacher die Idee hinter der neuen App. Eingesetzt zur Steuerung von Lieferketten reicht die App über Smartphone und Tablet damit bis in den operativen Bereich der lokalen Sendungssteuerung hinein.

So kann beispielsweise der Leiter einer Versandabteilung über Zusatzkosten für Sonderfahrten informiert werden. Er erhält per App die notwendigen Informationen und kann die anfallenden Sonderkosten bestätigen oder abweisen. Aufgrund der mobilen Erreichbarkeit per App ist es nicht notwendig, dass Entscheidungsträger im Büro anwesend sind.

Außerdem können über die App auch neue Prozessbeteiligte einfach per Scan eines QR-Codes in Prozesse zum Lieferkettenmanagement und in die Plattform integriert werden. Ein besonderer Clou: Aktualisierungen der App-Funktionen erfolgen einfach per Click durch den Kunden selbst – und sind sofort für alle Beteiligten verfügbar.

1999 gegründet, betreut Axit heute mit über 150 Mitarbeitern Kunden wie BASF, Kuraray, der Drogerie-Markt dm, Obi, Mubea, British American Tobacco sowie über 2.000 Spediteure und Logistikdienstleister, darunter DB Schenker, DHL, Panalpina, Rhenus, Arcese und Cargoline.

www.axit.de/ax4-mobile